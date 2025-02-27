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Строительный фен Зубр ФТ-П1600 купить с доставкой в Москве
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Строительный фен Зубр ФТ-П1600

2 Отзывы
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Строительный фен Зубр ФТ-П1600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный фен
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
2 900 руб.  4 440 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 93536
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Строительный фен Зубр ФТ-П1600
2 900 руб. -35%
4 440 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Строительный фен
В кейсе
нет
Высота, см
26
Дополнительные насадки в комплекте
да
ЖК-дисплей
нет
Максимальная температура
550 град
Максимальный объем выдуваемого воздуха
500
Минимальная температура
350 град
Минимальный объем выдуваемого воздуха
350
Мощность, Вт
1600
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Ширина, см
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х29х8
Вес, кг.
1.4

Описание товара Строительный фен Зубр ФТ-П1600

Строительный фен, потребляемая мощность: 1600 Вт, макс. производительность: 550 л/мин, скоростей вентилятора: 2 шт, регулировок температуры: 2 шт, мин. температура: 350 °C, макс. температура: 550 °C



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, в кейсе, 2000 вт

Отзывы о товаре Строительный фен Зубр ФТ-П1600

Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
В. П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный фен ,работает без нареканий все нравится
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
Ожидания полностью оправдались. Качество хорошее. Дешевые и памятные азиатские запахи итп отсутствуют.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Строительный фен
В кейсе
нет
Высота, см
26
Дополнительные насадки в комплекте
да
ЖК-дисплей
нет
Максимальная температура
550 град
Максимальный объем выдуваемого воздуха
500
Минимальная температура
350 град
Минимальный объем выдуваемого воздуха
350
Мощность, Вт
1600
Питание
от сети
Развернуть
Регулировка температуры
есть
Ширина, см
8
Страна производитель
Китай
Описание
Строительный фен, потребляемая мощность: 1600 Вт, макс. производительность: 550 л/мин, скоростей вентилятора: 2 шт, регулировок температуры: 2 шт, мин. температура: 350 °C, макс. температура: 550 °C


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, в кейсе, 2000 вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
В. П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный фен ,работает без нареканий все нравится
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
Ожидания полностью оправдались. Качество хорошее. Дешевые и памятные азиатские запахи итп отсутствуют.


Строительный фен Зубр ФТ-П1600 - стоимость товара 2900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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