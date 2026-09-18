Снегоуборщик бензиновый Champion ST553
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Характеристики
Описание товара Снегоуборщик бензиновый Champion ST553
Снегоуборщик бензиновый Champion ST553 является мощным и надежным оборудованием для быстрой уборки снега. Самоходный снегоуборщик оснащен 4-мя скоростями движения вперед и 1 скоростью движения назад, которые легко переключаются на панели управления. В конструкции предусмотрены настройка дальности и стороны выброса снега. Металлический ковш обладает шириной 530 мм и оборудован шнековым механизмом внутри. Широкие колеса с протектором отличаются хорошим сцеплением с поверхностью. Снегоуборщик Champion ST553 функционирует на основе бензинового двигателя. В наборе поставляются лопатка для очистки желоба и крепежные элементы.
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