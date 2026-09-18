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Снегоуборщик бензиновый Champion ST553 купить с доставкой в Москве
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Снегоуборщик бензиновый Champion ST553

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Снегоуборщик бензиновый Champion ST553 - фото 1
Снегоуборщик бензиновый Champion ST553 - фото 2
Снегоуборщик бензиновый Champion ST553 - фото 3
Снегоуборщик бензиновый Champion ST553 - фото 4
Снегоуборщик бензиновый Champion ST553 - фото 5
Снегоуборщик бензиновый Champion ST553 - фото 6
Снегоуборщик бензиновый Champion ST553 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип привода
колесный
Тип двигателя
бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
53
Высота захвата, см
51
Дальность выброса снега
11 м
Число тактов работы бензинового двигателя
4-х тактный
Задний ход
да
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST553 - фото 1
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST553 - фото 2
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST553 - фото 3
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST553 - фото 4
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST553 - фото 5
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST553 - фото 6
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST553 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
44 340 руб.  48 625 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 268559
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Высота, см
123
Мощность топливного двигателя
0
Объем топливного двигателя
163 куб. м
Родина бренда
Россия
Ширина, см
102
Тип привода
колесный
Тип двигателя
бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
53
Высота захвата, см
51
Регулировка положения снегозаборника
механическая
Дальность выброса снега
11 м
Число тактов работы бензинового двигателя
4-х тактный
Задний ход
да
Фары
нет
Объем топливного бака, л
3.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х64х59
Вес, кг.
63

Описание товара Снегоуборщик бензиновый Champion ST553

Снегоуборщик бензиновый Champion ST553 является мощным и надежным оборудованием для быстрой уборки снега. Самоходный снегоуборщик оснащен 4-мя скоростями движения вперед и 1 скоростью движения назад, которые легко переключаются на панели управления. В конструкции предусмотрены настройка дальности и стороны выброса снега. Металлический ковш обладает шириной 530 мм и оборудован шнековым механизмом внутри. Широкие колеса с протектором отличаются хорошим сцеплением с поверхностью. Снегоуборщик Champion ST553 функционирует на основе бензинового двигателя. В наборе поставляются лопатка для очистки желоба и крепежные элементы.

Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Champion ST553




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Высота, см
123
Мощность топливного двигателя
0
Объем топливного двигателя
163 куб. м
Родина бренда
Россия
Ширина, см
102
Тип привода
колесный
Тип двигателя
бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
53
Высота захвата, см
51
Развернуть
Регулировка положения снегозаборника
механическая
Дальность выброса снега
11 м
Число тактов работы бензинового двигателя
4-х тактный
Задний ход
да
Фары
нет
Объем топливного бака, л
3.6
Страна производитель
Китай
Описание
Снегоуборщик бензиновый Champion ST553 является мощным и надежным оборудованием для быстрой уборки снега. Самоходный снегоуборщик оснащен 4-мя скоростями движения вперед и 1 скоростью движения назад, которые легко переключаются на панели управления. В конструкции предусмотрены настройка дальности и стороны выброса снега. Металлический ковш обладает шириной 530 мм и оборудован шнековым механизмом внутри. Широкие колеса с протектором отличаются хорошим сцеплением с поверхностью. Снегоуборщик Champion ST553 функционирует на основе бензинового двигателя. В наборе поставляются лопатка для очистки желоба и крепежные элементы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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