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Перфоратор Зубр П-26-800 купить с доставкой в Москве
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Перфоратор Зубр П-26-800

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Перфоратор Зубр П-26-800 - фото 1
Перфоратор Зубр П-26-800 - фото 2
Перфоратор Зубр П-26-800 - фото 3
Перфоратор Зубр П-26-800 - фото 4
Перфоратор Зубр П-26-800 - фото 5
Перфоратор Зубр П-26-800 - фото 6
Перфоратор Зубр П-26-800 - фото 7
Перфоратор Зубр П-26-800 - фото 8
Перфоратор Зубр П-26-800 - фото 9
Перфоратор Зубр П-26-800 - фото 10
Перфоратор Зубр П-26-800 - фото 11
Перфоратор Зубр П-26-800 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
  • Перфоратор Зубр П-26-800 - фото 1
  • Перфоратор Зубр П-26-800 - фото 2
  • Перфоратор Зубр П-26-800 - фото 3
  • Перфоратор Зубр П-26-800 - фото 4
  • Перфоратор Зубр П-26-800 - фото 5
  • Перфоратор Зубр П-26-800 - фото 6
  • Перфоратор Зубр П-26-800 - фото 7
  • Перфоратор Зубр П-26-800 - фото 8
  • Перфоратор Зубр П-26-800 - фото 9
  • Перфоратор Зубр П-26-800 - фото 10
  • Перфоратор Зубр П-26-800 - фото 11
  • Перфоратор Зубр П-26-800 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 267095
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Ключевой патрон в комплекте
нет
Дополнительные щетки в комплекте
нет
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
да
Антивибрационная система
нет
Тормоз двигателя
нет
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
нет
Минимальный диаметр патрона
10
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
68
Макс. энергия удара
3
Потребляемая мощность
800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х31х11
Вес, кг.
4.5

Описание товара Перфоратор Зубр П-26-800

Перфоратор ЗУБР МАСТЕР П-26-800 имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Также предусмотрен режим поворота долота - на определённый градус после каждого удара. Переключение между ними осуществляется с помощью тумблера сбоку на корпусе. Для удобства продолжительной по времени работы имеется фиксатор клавиши "Пуск", что исключает необходимость постоянно держать на ней палец.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор Зубр П-26-800




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Ключевой патрон в комплекте
нет
Дополнительные щетки в комплекте
нет
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Развернуть
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
да
Антивибрационная система
нет
Тормоз двигателя
нет
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
нет
Минимальный диаметр патрона
10
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
68
Макс. энергия удара
3
Потребляемая мощность
800
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор ЗУБР МАСТЕР П-26-800 имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Также предусмотрен режим поворота долота - на определённый градус после каждого удара. Переключение между ними осуществляется с помощью тумблера сбоку на корпусе. Для удобства продолжительной по времени работы имеется фиксатор клавиши "Пуск", что исключает необходимость постоянно держать на ней палец.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
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Отзывы


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