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Перфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000) купить с доставкой в Москве
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Перфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000)

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Перфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000) - фото 1
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000) - фото 2
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000) - фото 3
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000) - фото 4
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000) - фото 5
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000) - фото 6
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000) - фото 7
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000) - фото 8
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000) - фото 9
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000) - фото 10
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000) - фото 11
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000) - фото 12
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
нет
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000) - фото 1
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000) - фото 2
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000) - фото 3
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000) - фото 4
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000) - фото 5
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000) - фото 6
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000) - фото 7
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000) - фото 8
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000) - фото 9
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000) - фото 10
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000) - фото 11
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000) - фото 12
  • Перфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 390 руб. 
Начислим 119 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721890
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Перфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000)
7 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Комплектация
дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, кейс, смазка
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
нет
Фиксация шпинделя
нет
Антивибрационная система
нет
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
28
Количество ударов
3850
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
100
Макс. энергия удара
4
Потребляемая мощность
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х33х12
Вес, кг.
5.7

Описание товара Перфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000)

Перфоратор ЗУБР ПВ-28-1000, предназначен для быстрого и производительного бурения отверстий и долбления бетона, а также сверления отверстий в металле и дереве Достаточная сила удара позволяет быстро выполнять отверстия даже в самых твердых материалах без перегрузки изделия и утомления Три режима работы - сверление, сверление с ударом и удар - делают изделие универсальным инструментом широкого применения Патрон SDS Plus для установки широкого спектра расходного инструмента и быстрой замены в процессе работы Антивибрационная система значительно снижает вредное воздействие вибрации на оператора при длительной работе Предохранительная муфта эффективно защищает изделие и оператора от перегрузок при заклинивании инструмента Индикаторы включения в сеть и износа щеток облегчают эксплуатацию



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Комплектация
дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, кейс, смазка
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
нет
Фиксация шпинделя
нет
Антивибрационная система
нет
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Развернуть
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
28
Количество ударов
3850
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
100
Макс. энергия удара
4
Потребляемая мощность
1000
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор ЗУБР ПВ-28-1000, предназначен для быстрого и производительного бурения отверстий и долбления бетона, а также сверления отверстий в металле и дереве Достаточная сила удара позволяет быстро выполнять отверстия даже в самых твердых материалах без перегрузки изделия и утомления Три режима работы - сверление, сверление с ударом и удар - делают изделие универсальным инструментом широкого применения Патрон SDS Plus для установки широкого спектра расходного инструмента и быстрой замены в процессе работы Антивибрационная система значительно снижает вредное воздействие вибрации на оператора при длительной работе Предохранительная муфта эффективно защищает изделие и оператора от перегрузок при заклинивании инструмента Индикаторы включения в сеть и износа щеток облегчают эксплуатацию


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000) - по цене 7390 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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