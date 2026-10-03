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Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К купить с доставкой в Москве
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Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К

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Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 1
Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 2
Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 3
Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 4
Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 5
Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 6
Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 7
Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 8
Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 9
Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 10
Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 11
Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 12
Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 13
Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 14
Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 15
Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 16
Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 17
Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
  • Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 1
  • Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 2
  • Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 3
  • Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 4
  • Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 5
  • Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 6
  • Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 7
  • Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 8
  • Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 9
  • Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 10
  • Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 11
  • Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 12
  • Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 13
  • Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 14
  • Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 15
  • Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 16
  • Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 17
  • Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 470 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 270943
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К
8 470 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Ключевой патрон в комплекте
нет
Дополнительные щетки в комплекте
нет
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
да
Антивибрационная система
нет
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
32
Максимальный крутящий момент
920
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
80
Макс. энергия удара
3.4
Потребляемая мощность
1100
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х34х10
Вес, кг.
6.15

Описание товара Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К

Перфоратор ЗУБР Профессионал, 1100 Вт ЗП-32-1100 К работает в трех режимах: сверление, сверление с ударом и долбление. Он оснащен функцией реверса для простого извлечения оснастки при заклинивании. Сетевой кабель длиной 4 м дает оператору возможность свободно перемещаться по рабочей площадке. Ограничитель глубины сверления обеспечивает точную работу.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Ключевой патрон в комплекте
нет
Дополнительные щетки в комплекте
нет
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Развернуть
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
да
Антивибрационная система
нет
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
32
Максимальный крутящий момент
920
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
80
Макс. энергия удара
3.4
Потребляемая мощность
1100
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор ЗУБР Профессионал, 1100 Вт ЗП-32-1100 К работает в трех режимах: сверление, сверление с ударом и долбление. Он оснащен функцией реверса для простого извлечения оснастки при заклинивании. Сетевой кабель длиной 4 м дает оператору возможность свободно перемещаться по рабочей площадке. Ограничитель глубины сверления обеспечивает точную работу.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8470 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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