Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 470 руб.
В наличии
Код товара: 270943
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 470 руб.
- Гарантия производителя: 3 года
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Ключевой патрон в комплекте
нет
Дополнительные щетки в комплекте
нет
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
да
Антивибрационная система
нет
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
32
Максимальный крутящий момент
920
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
80
Макс. энергия удара
3.4
Потребляемая мощность
1100
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х34х10
Вес, кг.
6.15
Описание товара Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К
Перфоратор ЗУБР Профессионал, 1100 Вт ЗП-32-1100 К работает в трех режимах: сверление, сверление с ударом и долбление. Он оснащен функцией реверса для простого извлечения оснастки при заклинивании. Сетевой кабель длиной 4 м дает оператору возможность свободно перемещаться по рабочей площадке. Ограничитель глубины сверления обеспечивает точную работу.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 640 руб.2160 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus + БЗП, мет. корпус, Проф...
-
В наличииЦена 8 850 руб.2213 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 32 мм, 1500 Вт, SDS Plus, АВТ (ПВ-32-1500 ЭВ)
-
В наличииЦена 9 080 руб.2270 руб. в СплитПерфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3...
-
В наличииЦена 10 130 руб.2533 руб. в СплитПерфоратор Makita HR2670 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 800Вт (кейс в к...
-
В наличииЦена 11 000 руб. 18 000 руб.2750 руб. в СплитПерфоратор KEYANG PHD-283B
-
В наличииЦена 11 390 руб.2848 руб. в СплитПерфоратор Hanskonner HRH1532RE
-
В наличииЦена 11 560 руб.2890 руб. в СплитПерфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Д...
-
В наличииЦена 11 650 руб.2913 руб. в СплитПерфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-SR (2x4,0Ач+ЗУ)
-
В наличииЦена 11 870 руб.2968 руб. в СплитПерфоратор STEHER 40 мм, 1250 Вт, SDS-Max (HD-40-1250 MAX)
-
В наличииЦена 11 940 руб. 24 850 руб.2985 руб. в СплитПерфоратор Makita DHR202Z
-
В наличииЦена 12 010 руб.3003 руб. в СплитПерфоратор Makita DHR241Z
-
В наличииЦена 12 400 руб.3100 руб. в СплитПерфоратор Bosch GBH 220 патрон:SDS-plus уд.:2Дж 720Вт (кейс в к...
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Ключевой патрон в комплекте
нет
Дополнительные щетки в комплекте
нет
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Развернуть
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
да
Антивибрационная система
нет
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
32
Максимальный крутящий момент
920
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
80
Макс. энергия удара
3.4
Потребляемая мощность
1100
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Перфоратор ЗУБР Профессионал, 1100 Вт ЗП-32-1100 К работает в трех режимах: сверление, сверление с ударом и долбление. Он оснащен функцией реверса для простого извлечения оснастки при заклинивании. Сетевой кабель длиной 4 м дает оператору возможность свободно перемещаться по рабочей площадке. Ограничитель глубины сверления обеспечивает точную работу.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8470 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Перфоратор Зубр ЗП-32-1100 К