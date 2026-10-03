Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel
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Характеристики
Описание товара Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel
Электрический перфоратор Denzel RHV-1050-38-max, потребляющий 1050 Вт и обеспечивающий энергию ударов 10 Дж, с патроном под хвостовик SDS-max, имеет 2 плюс 1 режим работы. Эффективно справляется с бурением глубоких отверстий в твердых материалах: бетоне, камне, кирпиче. Максимальный диаметр отверстий в бетоне составляет 38 мм. Это самая мощная модель в линейке Denzel RHV, которая подходит для выполнения профессиональных работ на строительных объектах, на даче или дома.
Преимущества
- Долговечная конструкция — прочный корпус и двигатель с медной обмоткой рассчитаны на длительную работу.
- Легкий выбор нужного режима — скорость вращения оснастки и частота ударов плавно регулируются в диапазоне 0-480 об/мин и 0-3780 уд/мин для эффективного сверления различных материалов.
- Удобное управление — функциональный тумблер позволяет легко переключаться между режимами «долбление» и «сверление с ударом».
- Высокое качество проводимых работ — возможность установки ограничителя глубины сверления позволяет получать одинаковые отверстия.
- Надежность — профессиональный патрон SDS-max крепко фиксирует оснастку и выдерживает высокие нагрузки.
- Безопасность — токопроводящие элементы имеют двойную изоляцию, предохранительная муфта предотвращает вращение патрона в случае заклинивания оснастки.
- Продуманная конструкция — специальный фиксатор исключает риск случайного переключения режимов.
- Комфортная работа в труднодоступных местах — боковая рукоятка поворачивается на 360°, система Vario lock позволяет менять положение оснастки.
- Удобная эксплуатация — индикатор подключения к сети сигнализирует о готовности инструмента к работе.
- Несложное обслуживание — быстрый доступ к угольным щеткам позволяет самостоятельно осматривать их, не посещая сервисный центр.
- Резиновая изоляция сетевого кабеля — перфоратор может работать при низкой температуре (не ниже 0°С).
- Длительная работа без усталости — инстру
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS
Теги товара: SDS MAX
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Электрический перфоратор Denzel RHV-1050-38-max, потребляющий 1050 Вт и обеспечивающий энергию ударов 10 Дж, с патроном под хвостовик SDS-max, имеет 2 плюс 1 режим работы. Эффективно справляется с бурением глубоких отверстий в твердых материалах: бетоне, камне, кирпиче. Максимальный диаметр отверстий в бетоне составляет 38 мм. Это самая мощная модель в линейке Denzel RHV, которая подходит для выполнения профессиональных работ на строительных объектах, на даче или дома.
Преимущества
- Долговечная конструкция — прочный корпус и двигатель с медной обмоткой рассчитаны на длительную работу.
- Легкий выбор нужного режима — скорость вращения оснастки и частота ударов плавно регулируются в диапазоне 0-480 об/мин и 0-3780 уд/мин для эффективного сверления различных материалов.
- Удобное управление — функциональный тумблер позволяет легко переключаться между режимами «долбление» и «сверление с ударом».
- Высокое качество проводимых работ — возможность установки ограничителя глубины сверления позволяет получать одинаковые отверстия.
- Надежность — профессиональный патрон SDS-max крепко фиксирует оснастку и выдерживает высокие нагрузки.
- Безопасность — токопроводящие элементы имеют двойную изоляцию, предохранительная муфта предотвращает вращение патрона в случае заклинивания оснастки.
- Продуманная конструкция — специальный фиксатор исключает риск случайного переключения режимов.
- Комфортная работа в труднодоступных местах — боковая рукоятка поворачивается на 360°, система Vario lock позволяет менять положение оснастки.
- Удобная эксплуатация — индикатор подключения к сети сигнализирует о готовности инструмента к работе.
- Несложное обслуживание — быстрый доступ к угольным щеткам позволяет самостоятельно осматривать их, не посещая сервисный центр.
- Резиновая изоляция сетевого кабеля — перфоратор может работать при низкой температуре (не ниже 0°С).
- Длительная работа без усталости — инстру
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS
Теги товара: SDS MAX
Отзывы о товаре Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel