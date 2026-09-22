Top.Mail.Ru
Перфоратор Makita M8701B патрон:SDS-plus уд.:2.3Дж 800Вт (кейс в комплекте) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Перфоратор Makita M8701B патрон:SDS-plus уд.:2.3Дж 800Вт (кейс в комплекте)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Перфоратор Makita M8701B патрон:SDS-plus уд.:2.3Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 1
Перфоратор Makita M8701B патрон:SDS-plus уд.:2.3Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 2
Перфоратор Makita M8701B патрон:SDS-plus уд.:2.3Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 3
Перфоратор Makita M8701B патрон:SDS-plus уд.:2.3Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 4
Перфоратор Makita M8701B патрон:SDS-plus уд.:2.3Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфоратор
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
  • Перфоратор Makita M8701B патрон:SDS-plus уд.:2.3Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 1
  • Перфоратор Makita M8701B патрон:SDS-plus уд.:2.3Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 2
  • Перфоратор Makita M8701B патрон:SDS-plus уд.:2.3Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 3
  • Перфоратор Makita M8701B патрон:SDS-plus уд.:2.3Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 4
  • Перфоратор Makita M8701B патрон:SDS-plus уд.:2.3Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727677
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Перфоратор
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Комплектация
перфоратор; чемодан; ограничитель глубины; боковая рукоятка
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
65
Макс. энергия удара
2.3
Потребляемая мощность
800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х30х11
Вес, кг.
4.5

Описание товара Перфоратор Makita M8701B патрон:SDS-plus уд.:2.3Дж 800Вт (кейс в комплекте)

Перфоратор Makita M8701B используется для работы с бетоном, сталью и деревом. Мощность (Вт)800. 3 режима: сверление, сверление с ударом, долбление Патрон SDS-plus. Cистема быстрой смены оснастки без ключа и отличная передача крутящего момента. Функция реверса позволяет легко извлекать бур из плотных материалов и глубоких отверстий. Она представлена поворотом угольных щеток, что обеспечивает одинаковую мощность при разностороннем вращении, а также увеличивает рабочий ресурс щеток.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор Makita M8701B патрон:SDS-plus уд.:2.3Дж 800Вт (кейс в комплекте)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Перфоратор
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Комплектация
перфоратор; чемодан; ограничитель глубины; боковая рукоятка
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Развернуть
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
65
Макс. энергия удара
2.3
Потребляемая мощность
800
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор Makita M8701B используется для работы с бетоном, сталью и деревом. Мощность (Вт)800. 3 режима: сверление, сверление с ударом, долбление Патрон SDS-plus. Cистема быстрой смены оснастки без ключа и отличная передача крутящего момента. Функция реверса позволяет легко извлекать бур из плотных материалов и глубоких отверстий. Она представлена поворотом угольных щеток, что обеспечивает одинаковую мощность при разностороннем вращении, а также увеличивает рабочий ресурс щеток.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор Makita M8701B патрон:SDS-plus уд.:2.3Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...