Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1790, CLASSIC без АКБ и ЗУ
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1790, CLASSIC без АКБ и ЗУ
Компактный и мощный перфоратор с бесщёточным мотором и пневматическим ударным механизмом SKIL RH1790 — это надёжный и универсальный аккумуляторный перфоратор с патроном SDS+, предназначенный для сверления в бетоне, стандартного сверления и закручивания. Он оснащён современным бесщёточным двигателем, который обеспечивает до 50% больше мощности, до 45% выше скорость работы и срок службы в 10 раз дольше по сравнению с обычными моторами. Пневматический ударный механизм обеспечивает высокую производительность при сверлении твёрдых материалов, таких как бетон и кирпич. Встроенная система виброгашения VRS снижает уровень вибрации, делая работу более комфортной, особенно при длительном использовании. Постоянная скорость сохраняется даже под нагрузкой, обеспечивая стабильную эффективность. Перфоратор поддерживает 3 режима: сверление, сверление с ударом и завинчивание. Удобная система SDS+ позволяет быстро и легко менять оснастку без использования инструментов. Также предусмотрена плавная регулировка скорости, реверс и LED-подсветка рабочей зоны для точной работы в слабоосвещённых местах. (Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно)
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Теги товара: SDS PLUS
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Теги товара: SDS PLUS
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