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Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1790, CLASSIC без АКБ и ЗУ купить с доставкой в Москве
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Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1790, CLASSIC без АКБ и ЗУ

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Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1790, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 1
Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1790, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 2
Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1790, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 3
Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1790, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 4
Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1790, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 5
Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1790, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 6
Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1790, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Режим сверление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
20
Макс. диаметр сверления (металл)
10
Макс. диаметр сверления (бетон)
13
  • Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1790, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 1
  • Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1790, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 2
  • Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1790, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 3
  • Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1790, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 4
  • Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1790, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 5
  • Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1790, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 6
  • Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1790, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 530 руб. 
Начислим 624 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743277
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1790, CLASSIC без АКБ и ЗУ
10 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
нет
Комплектация
коробка
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Режим сверление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
20
Макс. диаметр сверления (металл)
10
Макс. диаметр сверления (бетон)
13
Количество ударов
4500
Макс. энергия удара
1.5
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора, В
20
Зарядное устройство в комплекте
нет
Габариты без упаковки
290Х95Х235 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х10
Вес, кг.
2.21

Описание товара Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1790, CLASSIC без АКБ и ЗУ

Компактный и мощный перфоратор с бесщёточным мотором и пневматическим ударным механизмом SKIL RH1790 — это надёжный и универсальный аккумуляторный перфоратор с патроном SDS+, предназначенный для сверления в бетоне, стандартного сверления и закручивания. Он оснащён современным бесщёточным двигателем, который обеспечивает до 50% больше мощности, до 45% выше скорость работы и срок службы в 10 раз дольше по сравнению с обычными моторами. Пневматический ударный механизм обеспечивает высокую производительность при сверлении твёрдых материалов, таких как бетон и кирпич. Встроенная система виброгашения VRS снижает уровень вибрации, делая работу более комфортной, особенно при длительном использовании. Постоянная скорость сохраняется даже под нагрузкой, обеспечивая стабильную эффективность. Перфоратор поддерживает 3 режима: сверление, сверление с ударом и завинчивание. Удобная система SDS+ позволяет быстро и легко менять оснастку без использования инструментов. Также предусмотрена плавная регулировка скорости, реверс и LED-подсветка рабочей зоны для точной работы в слабоосвещённых местах. (Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно)



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1790, CLASSIC без АКБ и ЗУ




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Характеристики
Бренд
Skil
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
нет
Комплектация
коробка
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Режим сверление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
20
Макс. диаметр сверления (металл)
10
Макс. диаметр сверления (бетон)
13
Развернуть
Количество ударов
4500
Макс. энергия удара
1.5
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора, В
20
Зарядное устройство в комплекте
нет
Габариты без упаковки
290Х95Х235 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и мощный перфоратор с бесщёточным мотором и пневматическим ударным механизмом SKIL RH1790 — это надёжный и универсальный аккумуляторный перфоратор с патроном SDS+, предназначенный для сверления в бетоне, стандартного сверления и закручивания. Он оснащён современным бесщёточным двигателем, который обеспечивает до 50% больше мощности, до 45% выше скорость работы и срок службы в 10 раз дольше по сравнению с обычными моторами. Пневматический ударный механизм обеспечивает высокую производительность при сверлении твёрдых материалов, таких как бетон и кирпич. Встроенная система виброгашения VRS снижает уровень вибрации, делая работу более комфортной, особенно при длительном использовании. Постоянная скорость сохраняется даже под нагрузкой, обеспечивая стабильную эффективность. Перфоратор поддерживает 3 режима: сверление, сверление с ударом и завинчивание. Удобная система SDS+ позволяет быстро и легко менять оснастку без использования инструментов. Также предусмотрена плавная регулировка скорости, реверс и LED-подсветка рабочей зоны для точной работы в слабоосвещённых местах. (Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
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Доставка
Отзывы


Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1790, CLASSIC без АКБ и ЗУ - этот товар вы можете купить по цене 10530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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