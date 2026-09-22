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Перфоратор Makita HR2670 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 800Вт (кейс в комплекте) купить с доставкой в Москве
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Перфоратор Makita HR2670 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 800Вт (кейс в комплекте)

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Перфоратор Makita HR2670 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 1
Перфоратор Makita HR2670 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 2
Перфоратор Makita HR2670 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 3
Перфоратор Makita HR2670 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 4
Перфоратор Makita HR2670 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 5
Перфоратор Makita HR2670 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 6
Перфоратор Makita HR2670 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 7
Перфоратор Makita HR2670 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 8
Перфоратор Makita HR2670 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 9
Перфоратор Makita HR2670 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 10
Перфоратор Makita HR2670 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфоратор
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (металл)
13
  • Перфоратор Makita HR2670 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 1
  • Перфоратор Makita HR2670 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 2
  • Перфоратор Makita HR2670 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 3
  • Перфоратор Makita HR2670 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 4
  • Перфоратор Makita HR2670 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 5
  • Перфоратор Makita HR2670 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 6
  • Перфоратор Makita HR2670 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 7
  • Перфоратор Makita HR2670 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 8
  • Перфоратор Makita HR2670 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 9
  • Перфоратор Makita HR2670 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 10
  • Перфоратор Makita HR2670 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727676
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Перфоратор
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Комплектация
Перфоратор, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, пластиковый кейс.
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
80
Макс. энергия удара
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х31х12
Вес, кг.
5.1

Описание товара Перфоратор Makita HR2670 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 800Вт (кейс в комплекте)

Перфоратор Makita — это надежный и мощный инструмент, идеально подходящий для выполнения самых различных задач строительства и ремонта. Этот перфоратор оснащен удобной дополнительной рукояткой, что обеспечивает комфорт и безопасность в работе. Хранящийся в прочном кейсе, инструмент удобно транспортировать и хранить. Благодаря системе крепления бура SDS-Plus, замена насадок осуществляется быстро и легко, что экономит ваше время. С предохранительной муфтой вы можете быть уверены в защите от внезапных заклиниваний. Максимальная энергия удара составляет 3 Дж, что позволяет эффективно справляться с твердыми материалами. Вес устройства всего 2,9 кг, что делает его легким и удобным в использовании. Перфоратор Makita поддерживает несколько режимов работы: сверление, долбление, а также функцию реверса, что повышает универсальность инструмента. Ограничитель глубины сверления обеспечивает точность выполнения задач. Максимальные диаметры сверления составляют: - Дерево: до 32 мм - Металл: до 13 мм - Бетон: до 26 мм Этот перфоратор станет отличным помощником как для профессионалов, так и для домашних мастеров.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор Makita HR2670 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 800Вт (кейс в комплекте)




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Перфоратор
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Комплектация
Перфоратор, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, пластиковый кейс.
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Развернуть
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
80
Макс. энергия удара
3
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор Makita — это надежный и мощный инструмент, идеально подходящий для выполнения самых различных задач строительства и ремонта. Этот перфоратор оснащен удобной дополнительной рукояткой, что обеспечивает комфорт и безопасность в работе. Хранящийся в прочном кейсе, инструмент удобно транспортировать и хранить. Благодаря системе крепления бура SDS-Plus, замена насадок осуществляется быстро и легко, что экономит ваше время. С предохранительной муфтой вы можете быть уверены в защите от внезапных заклиниваний. Максимальная энергия удара составляет 3 Дж, что позволяет эффективно справляться с твердыми материалами. Вес устройства всего 2,9 кг, что делает его легким и удобным в использовании. Перфоратор Makita поддерживает несколько режимов работы: сверление, долбление, а также функцию реверса, что повышает универсальность инструмента. Ограничитель глубины сверления обеспечивает точность выполнения задач. Максимальные диаметры сверления составляют: - Дерево: до 32 мм - Металл: до 13 мм - Бетон: до 26 мм Этот перфоратор станет отличным помощником как для профессионалов, так и для домашних мастеров.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
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Отзывы


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