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Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) купить с доставкой в Москве
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Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260)

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Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 1
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 2
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 3
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 4
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 5
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 6
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 7
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 8
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 9
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 10
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 11
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 12
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 13
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 14
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 15
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 16
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 17
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 18
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 19
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 20
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 21
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 22
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 23
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 24
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 25
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 26
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 27
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 28
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 29
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 30
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 31
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 32
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 33
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 34
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 35
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 1
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 2
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 3
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 4
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 5
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 6
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 7
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 8
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 9
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 10
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 11
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 12
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 13
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 14
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 15
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 16
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 17
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 18
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 19
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 20
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 21
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 22
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 23
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 24
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 25
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 26
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 27
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 28
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 29
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 30
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 31
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 32
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 33
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 34
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 35
  • Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 870 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721320
Доставка в Москве
Загружаем...
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Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260)
7 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Количество аккумуляторов, шт
нет
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора, В
20
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х24х10
Вес, кг.
3

Описание товара Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260)

Бесщеточный перфоратор ЗУБР Профессионал 20В PB-260 предназначен для сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь, бетон, кирпич и т. д.) в режимах сверления и сверления с ударом, а также ударного долбления при установке соответствующего инструмента. Большой диаметр и высокая скорость бурения для максимальной производительности. Функции долбления и сверления без удара придают дополнительную функциональность. Патрон SDS-Plus для быстрой замены расходного инструмента. Бесщеточный двигатель обладает целым рядом преимуществ по сравнению с обычным щеточным двигателем:



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Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Количество аккумуляторов, шт
нет
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора, В
20
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточный перфоратор ЗУБР Профессионал 20В PB-260 предназначен для сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь, бетон, кирпич и т. д.) в режимах сверления и сверления с ударом, а также ударного долбления при установке соответствующего инструмента. Большой диаметр и высокая скорость бурения для максимальной производительности. Функции долбления и сверления без удара придают дополнительную функциональность. Патрон SDS-Plus для быстрой замены расходного инструмента. Бесщеточный двигатель обладает целым рядом преимуществ по сравнению с обычным щеточным двигателем:


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - по цене 7870 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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