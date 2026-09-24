Перфоратор STEHER 40 мм, 1250 Вт, SDS-Max (HD-40-1250 MAX)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Перфоратор STEHER 40 мм, 1250 Вт, SDS-Max (HD-40-1250 MAX)
Перфоратор SDS-Max HD-40-1250 MAX разработан с применением современных технологий для длительной, производительной и комфортной работы: большая сила удара, небольшой вес, эффективный теплоотвод, регулировка частоты вращения и удара. Применяется для сверления и бурения в бетоне, долбежных работ. Преимущества Сбалансированный по мощности и удобству инструмент в своем классе Надежный перфоратор с достаточной мощностью и небольшим весом Большая сила удара позволяет быстро выполнять отверстия необходимого диаметра даже в самых твердых материалах без перегрузки изделия и утомления Патрон SDS Max для установки широкого спектра профессионального расходного инструмента и быстрой замены в процессе работы Антивибрационная система значительно снижает вредное воздействие вибрации на оператора при длительной работе Предохранительная муфта эффективно защищает изделие и оператора от перегрузок при заклинивании инструмента Небольшой вес и эффективный теплоотвод благодаря металлическому корпусу способствуют длительной благоприятной для изделия и неутомительной работе для оператора Электронная регулировка частоты вращения и удара обеспечивает подстройку режима работы изделия под различные материалы и операции Противоскользящее покрытие рукояток для надежного удержания Удобный вместительный кейс в комплекте для хранения и транспортирования изделия и сменного инструмента Сетевой кабель длиной 3 метра в резиновой изоляции
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 650 руб.2913 руб. в СплитПерфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-SR (2x4,0Ач+ЗУ)
-
В наличииЦена 12 420 руб.3105 руб. в СплитПерфоратор электрический SKIL RH1109+ доп. патрон,850 Вт, 2.8 Дж...
-
В наличии БесплатноЦена 12 630 руб.3158 руб. в СплитПерфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК
-
В наличииЦена 12 630 руб.3158 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-...
-
В наличииЦена 14 050 руб.3513 руб. в СплитПерфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч)
-
В наличииЦена 16 120 руб.4030 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР Профессионал (ЗПМ-45-1350 ЭВ)
-
В наличииЦена 16 890 руб.4223 руб. в СплитПерфоратор электрический SKIL RH1183+доп.патрон, 1500 Вт, 5 Дж, ...
-
В наличииЦена 18 870 руб. 30 070 руб.4718 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточный, кей...
-
В наличииЦена 22 860 руб.5715 руб. в СплитАккумуляторный перфоратор SKIL RH1780, XP, 1АКБ (4Ач)+ЗУ(2.4A)
-
В наличии БесплатноЦена 28 040 руб.7010 руб. в СплитПерфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК
-
В наличииЦена 33 830 руб.8458 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 50 мм, 1700 Вт, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-50-17...
-
В наличииЦена 43 410 руб.10853 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 48 мм, 1400 Вт, АВТ, бесщеточный SDS-Max, Профес...
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Отзывы о товаре Перфоратор STEHER 40 мм, 1250 Вт, SDS-Max (HD-40-1250 MAX)