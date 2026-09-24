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Перфоратор STEHER 40 мм, 1250 Вт, SDS-Max (HD-40-1250 MAX) купить с доставкой в Москве
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Перфоратор STEHER 40 мм, 1250 Вт, SDS-Max (HD-40-1250 MAX)

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Перфоратор STEHER 40 мм, 1250 Вт, SDS-Max (HD-40-1250 MAX) - фото 1
Перфоратор STEHER 40 мм, 1250 Вт, SDS-Max (HD-40-1250 MAX) - фото 2
Перфоратор STEHER 40 мм, 1250 Вт, SDS-Max (HD-40-1250 MAX) - фото 3
Перфоратор STEHER 40 мм, 1250 Вт, SDS-Max (HD-40-1250 MAX) - фото 4
Перфоратор STEHER 40 мм, 1250 Вт, SDS-Max (HD-40-1250 MAX) - фото 5
Перфоратор STEHER 40 мм, 1250 Вт, SDS-Max (HD-40-1250 MAX) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
нет
Реверс
нет
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
12
  • Перфоратор STEHER 40 мм, 1250 Вт, SDS-Max (HD-40-1250 MAX) - фото 1
  • Перфоратор STEHER 40 мм, 1250 Вт, SDS-Max (HD-40-1250 MAX) - фото 2
  • Перфоратор STEHER 40 мм, 1250 Вт, SDS-Max (HD-40-1250 MAX) - фото 3
  • Перфоратор STEHER 40 мм, 1250 Вт, SDS-Max (HD-40-1250 MAX) - фото 4
  • Перфоратор STEHER 40 мм, 1250 Вт, SDS-Max (HD-40-1250 MAX) - фото 5
  • Перфоратор STEHER 40 мм, 1250 Вт, SDS-Max (HD-40-1250 MAX) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 870 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708529
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Перфоратор STEHER 40 мм, 1250 Вт, SDS-Max (HD-40-1250 MAX)
11 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Комплектация
Перфоратор, дополнительная рукоятка, глубиномер, кейс
Тип крепления бура
SDS-Plus
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
нет
Реверс
нет
Антивибрационная система
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
12
Макс. диаметр сверления (бетон)
40
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
105
Макс. энергия удара
10
Потребляемая мощность
1250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х37х17
Вес, кг.
7.8

Описание товара Перфоратор STEHER 40 мм, 1250 Вт, SDS-Max (HD-40-1250 MAX)

Перфоратор SDS-Max HD-40-1250 MAX разработан с применением современных технологий для длительной, производительной и комфортной работы: большая сила удара, небольшой вес, эффективный теплоотвод, регулировка частоты вращения и удара. Применяется для сверления и бурения в бетоне, долбежных работ. Преимущества Сбалансированный по мощности и удобству инструмент в своем классе Надежный перфоратор с достаточной мощностью и небольшим весом Большая сила удара позволяет быстро выполнять отверстия необходимого диаметра даже в самых твердых материалах без перегрузки изделия и утомления Патрон SDS Max для установки широкого спектра профессионального расходного инструмента и быстрой замены в процессе работы Антивибрационная система значительно снижает вредное воздействие вибрации на оператора при длительной работе Предохранительная муфта эффективно защищает изделие и оператора от перегрузок при заклинивании инструмента Небольшой вес и эффективный теплоотвод благодаря металлическому корпусу способствуют длительной благоприятной для изделия и неутомительной работе для оператора Электронная регулировка частоты вращения и удара обеспечивает подстройку режима работы изделия под различные материалы и операции Противоскользящее покрытие рукояток для надежного удержания Удобный вместительный кейс в комплекте для хранения и транспортирования изделия и сменного инструмента Сетевой кабель длиной 3 метра в резиновой изоляции



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Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор STEHER 40 мм, 1250 Вт, SDS-Max (HD-40-1250 MAX)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Комплектация
Перфоратор, дополнительная рукоятка, глубиномер, кейс
Тип крепления бура
SDS-Plus
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
нет
Реверс
нет
Антивибрационная система
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Развернуть
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
12
Макс. диаметр сверления (бетон)
40
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
105
Макс. энергия удара
10
Потребляемая мощность
1250
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор SDS-Max HD-40-1250 MAX разработан с применением современных технологий для длительной, производительной и комфортной работы: большая сила удара, небольшой вес, эффективный теплоотвод, регулировка частоты вращения и удара. Применяется для сверления и бурения в бетоне, долбежных работ. Преимущества Сбалансированный по мощности и удобству инструмент в своем классе Надежный перфоратор с достаточной мощностью и небольшим весом Большая сила удара позволяет быстро выполнять отверстия необходимого диаметра даже в самых твердых материалах без перегрузки изделия и утомления Патрон SDS Max для установки широкого спектра профессионального расходного инструмента и быстрой замены в процессе работы Антивибрационная система значительно снижает вредное воздействие вибрации на оператора при длительной работе Предохранительная муфта эффективно защищает изделие и оператора от перегрузок при заклинивании инструмента Небольшой вес и эффективный теплоотвод благодаря металлическому корпусу способствуют длительной благоприятной для изделия и неутомительной работе для оператора Электронная регулировка частоты вращения и удара обеспечивает подстройку режима работы изделия под различные материалы и операции Противоскользящее покрытие рукояток для надежного удержания Удобный вместительный кейс в комплекте для хранения и транспортирования изделия и сменного инструмента Сетевой кабель длиной 3 метра в резиновой изоляции


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор STEHER 40 мм, 1250 Вт, SDS-Max (HD-40-1250 MAX) - по цене 11870 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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