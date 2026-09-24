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Перфоратор ЗУБР 26 мм, 850 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2680) купить с доставкой в Москве
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Перфоратор ЗУБР 26 мм, 850 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2680)

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Перфоратор ЗУБР 26 мм, 850 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2680) - фото 1
Перфоратор ЗУБР 26 мм, 850 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2680) - фото 2
Перфоратор ЗУБР 26 мм, 850 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2680) - фото 3
Перфоратор ЗУБР 26 мм, 850 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2680) - фото 4
Перфоратор ЗУБР 26 мм, 850 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2680) - фото 5
Перфоратор ЗУБР 26 мм, 850 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2680) - фото 6
Перфоратор ЗУБР 26 мм, 850 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2680) - фото 7
Перфоратор ЗУБР 26 мм, 850 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2680) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
В кейсе
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
  • Перфоратор ЗУБР 26 мм, 850 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2680) - фото 1
  • Перфоратор ЗУБР 26 мм, 850 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2680) - фото 2
  • Перфоратор ЗУБР 26 мм, 850 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2680) - фото 3
  • Перфоратор ЗУБР 26 мм, 850 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2680) - фото 4
  • Перфоратор ЗУБР 26 мм, 850 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2680) - фото 5
  • Перфоратор ЗУБР 26 мм, 850 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2680) - фото 6
  • Перфоратор ЗУБР 26 мм, 850 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2680) - фото 7
  • Перфоратор ЗУБР 26 мм, 850 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2680) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 230 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721896
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Перфоратор ЗУБР 26 мм, 850 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2680)
7 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
В кейсе
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Макс. энергия удара
2.9
Потребляемая мощность
850
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х35х11
Вес, кг.
5.5

Описание товара Перфоратор ЗУБР 26 мм, 850 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2680)

Перфоратор ЗУБР ЗП-2680, предназначен для сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь, бетон, кирпич и т. д.) в режимах сверления и сверления с ударом, а также ударного долбления при установке соответствующего инструмента. Отличное соотношение вес / производительность / надежность, достаточный диаметр бурения для большинства крепежа. Длинный провод не ограничивает возможность работы вдали от розетки. Комплектация Перфоратор - 1 шт. Рукоятка дополнительная - 1 шт. Глубиномер - 1 шт. Смазка для буров - 1 шт. Кейс - 1 шт. Руководство по эксплуатации- 1 шт.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX

Отзывы о товаре Перфоратор ЗУБР 26 мм, 850 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2680)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
В кейсе
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Макс. энергия удара
2.9
Потребляемая мощность
850
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор ЗУБР ЗП-2680, предназначен для сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь, бетон, кирпич и т. д.) в режимах сверления и сверления с ударом, а также ударного долбления при установке соответствующего инструмента. Отличное соотношение вес / производительность / надежность, достаточный диаметр бурения для большинства крепежа. Длинный провод не ограничивает возможность работы вдали от розетки. Комплектация Перфоратор - 1 шт. Рукоятка дополнительная - 1 шт. Глубиномер - 1 шт. Смазка для буров - 1 шт. Кейс - 1 шт. Руководство по эксплуатации- 1 шт.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор ЗУБР 26 мм, 850 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2680) - по цене 7230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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