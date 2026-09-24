Перфоратор ЗУБР 30 мм, 950 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-30-950 М)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Перфораторы
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 850 руб.
В наличии
Код товара: 708530
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6 850 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
30
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
73
Макс. энергия удара
3.2
Потребляемая мощность
950
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х31х11
Вес, кг.
5.28
Описание товара Перфоратор ЗУБР 30 мм, 950 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-30-950 М)
ЗУБР Перфоратор SDS Plus 30 мм, 950 Вт П-30-950 М - лидер по соотношению вес/производительность для бурения отверстий и долбления бетона, а также сверления в металле и дереве. Легкость и мощность позволяют выполнять работу проще и с меньшими усилиями. Щеточный реверс - это работа на всех режимах с полной отдачей. Применяется для сверления и бурения в бетоне, долбежных работ, перемешивания ЛКМ при установке соответствующего расходного инструмента.
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Теги товара: SDS PLUS
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Бренд
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Развернуть
Макс. диаметр сверления (бетон)
30
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
73
Макс. энергия удара
3.2
Потребляемая мощность
950
Страна производитель
Китай
ЗУБР Перфоратор SDS Plus 30 мм, 950 Вт П-30-950 М - лидер по соотношению вес/производительность для бурения отверстий и долбления бетона, а также сверления в металле и дереве. Легкость и мощность позволяют выполнять работу проще и с меньшими усилиями. Щеточный реверс - это работа на всех режимах с полной отдачей. Применяется для сверления и бурения в бетоне, долбежных работ, перемешивания ЛКМ при установке соответствующего расходного инструмента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Перфоратор ЗУБР 30 мм, 950 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-30-950 М) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6850 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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