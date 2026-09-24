Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М)
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Характеристики
Описание товара Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М)
ЗУБР Перфоратор SDS Plus 32 мм, 1200 Вт, мет. корпус П-32-1200 М - лидер по соотношению вес/производительность для бурения отверстий и долбления бетона, а также сверления в металле и дереве. Легкость и мощность позволяют выполнять работу проще и с меньшими усилиями. Щеточный реверс - это работа на всех режимах с полной отдачей. Перфоратор большой мощности, идеально подходит для наиболее сложных работ. Эргономичный дизайн и ударный механизм с запасом мощности. Увеличенные диаметр и скорость бурения для большей производительности. Функции долбления и сверления без удара придают дополнительную функциональность. Применяется для сверления и бурения в бетоне, долбежных работ, перемешивания ЛКМ при установке соответствующего расходного инструмента.
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Теги товара: SDS PLUS
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Теги товара: SDS PLUS
Отзывы о товаре Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М)