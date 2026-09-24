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Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М) купить с доставкой в Москве
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Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М)

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Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М) - фото 1
Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М) - фото 2
Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М) - фото 3
Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М) - фото 4
Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М) - фото 5
Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М) - фото 6
Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М) - фото 7
Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М) - фото 8
Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М) - фото 9
Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М) - фото 10
Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М) - фото 11
Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М) - фото 12
Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М) - фото 13
Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип крепления бура
SDS-Plus
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
32
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
80
  • Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М) - фото 1
  • Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М) - фото 2
  • Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М) - фото 3
  • Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М) - фото 4
  • Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М) - фото 5
  • Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М) - фото 6
  • Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М) - фото 7
  • Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М) - фото 8
  • Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М) - фото 9
  • Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М) - фото 10
  • Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М) - фото 11
  • Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М) - фото 12
  • Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М) - фото 13
  • Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 760 руб. 
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В наличии
Код товара: 721897
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Загружаем...
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Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М)
7 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип крепления бура
SDS-Plus
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
32
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
80
Потребляемая мощность
1200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х31х11
Вес, кг.
5.56

Описание товара Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М)

ЗУБР Перфоратор SDS Plus 32 мм, 1200 Вт, мет. корпус П-32-1200 М - лидер по соотношению вес/производительность для бурения отверстий и долбления бетона, а также сверления в металле и дереве. Легкость и мощность позволяют выполнять работу проще и с меньшими усилиями. Щеточный реверс - это работа на всех режимах с полной отдачей. Перфоратор большой мощности, идеально подходит для наиболее сложных работ. Эргономичный дизайн и ударный механизм с запасом мощности. Увеличенные диаметр и скорость бурения для большей производительности. Функции долбления и сверления без удара придают дополнительную функциональность. Применяется для сверления и бурения в бетоне, долбежных работ, перемешивания ЛКМ при установке соответствующего расходного инструмента.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип крепления бура
SDS-Plus
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
32
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
80
Потребляемая мощность
1200
Страна производитель
Китай
Описание
ЗУБР Перфоратор SDS Plus 32 мм, 1200 Вт, мет. корпус П-32-1200 М - лидер по соотношению вес/производительность для бурения отверстий и долбления бетона, а также сверления в металле и дереве. Легкость и мощность позволяют выполнять работу проще и с меньшими усилиями. Щеточный реверс - это работа на всех режимах с полной отдачей. Перфоратор большой мощности, идеально подходит для наиболее сложных работ. Эргономичный дизайн и ударный механизм с запасом мощности. Увеличенные диаметр и скорость бурения для большей производительности. Функции долбления и сверления без удара придают дополнительную функциональность. Применяется для сверления и бурения в бетоне, долбежных работ, перемешивания ЛКМ при установке соответствующего расходного инструмента.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200 М) - по цене 7760 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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