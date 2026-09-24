Top.Mail.Ru
Перфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Перфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Перфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470) - фото 1
Перфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470) - фото 2
Перфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470) - фото 3
Перфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470) - фото 4
Перфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470) - фото 5
Перфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470) - фото 6
Перфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470) - фото 7
Перфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470) - фото 8
Перфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470) - фото 9
Перфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470) - фото 10
Перфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470) - фото 11
Перфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470) - фото 12
Перфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
28
Макс. диаметр сверления (металл)
10
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
  • Перфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470) - фото 1
  • Перфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470) - фото 2
  • Перфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470) - фото 3
  • Перфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470) - фото 4
  • Перфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470) - фото 5
  • Перфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470) - фото 6
  • Перфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470) - фото 7
  • Перфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470) - фото 8
  • Перфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470) - фото 9
  • Перфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470) - фото 10
  • Перфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470) - фото 11
  • Перфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470) - фото 12
  • Перфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721893
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Перфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470)
6 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
28
Макс. диаметр сверления (металл)
10
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
68
Макс. энергия удара
2.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х31х12
Вес, кг.
5.15

Описание товара Перфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470)

Перфоратор ЗП-2470 - мощный и компактный перфоратор, аналог модели 2470. Отличное соотношение вес / производительность / надежность, достаточный диаметр бурения для большинства крепежа. Длинный провод не ограничивает возможность работы вдали от розетки Применение Для сверления и бурения в бетоне, долбежных работ, перемешивания ЛКМ при установке соответствующего расходного инструмента



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
28
Макс. диаметр сверления (металл)
10
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
68
Макс. энергия удара
2.7
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор ЗП-2470 - мощный и компактный перфоратор, аналог модели 2470. Отличное соотношение вес / производительность / надежность, достаточный диаметр бурения для большинства крепежа. Длинный провод не ограничивает возможность работы вдали от розетки Применение Для сверления и бурения в бетоне, долбежных работ, перемешивания ЛКМ при установке соответствующего расходного инструмента


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6990 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...