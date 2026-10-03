Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel
Компактный электрический перфоратор Denzel RHV-1100-26 26610 мощностью 1100 Вт, с патроном под хвостовик SDS-plus, развивает энергию удара 4 Дж и обеспечивает эффективную работу в режимах сверления, бурения и отбойного молотка. Подходит для штробления стен и демонтажа кафеля, легко справляется с древесиной, металлом, камнем, кирпичом и бетоном. Проделывает отверстия в бетоне диаметром до 26 мм, в древесине до 40 мм и в металле до 13 мм. Инструмент будет полезен для проведения строительных и ремонтных работ.
Преимущества
- Долгий срок службы — корпус изготовлен из ударопрочного пластика, медная обмотка двигателя обеспечивает длительную стабильную работу.
- Легкий выбор нужного режима — скорость вращения оснастки и частота удара плавно регулируются в диапазоне 0-850 об/мин и 0-4100 уд/мин соответственно.
- Высокое качество проводимых работ — специальный ограничитель позволяет задать требуемую глубину сверления для получения одинаковых отверстий.
- Быстрая подготовка к работе — оснастка с хвостовиком SDS-plus легко устанавливается и надежно фиксируется в патроне.
- Безопасность — предохранительная муфта препятствует вращению оснастки в случае заклинивания бура.
- Возможность непрерывной работы — кнопку включения можно зафиксировать, чтобы не удерживать ее постоянно.
- Удобное использование — индикатор включения сигнализирует о готовности инструмента к работе.
- Электробезопасность — токопроводящие элементы имеют двойную изоляцию.
- Простое обслуживание — конструкцией предусмотрен быстрый доступ к угольным щеткам и индикатору ресурса щеток.
- Кабель питания с резиновой изоляцией — работать инструментом допустимо при низкой температуре (не ниже 0°С).
- Комфортная эксплуатация — инструмент весит всего 4,3 кг, пружинно-шарнирная антивибрационная система уменьшает нагрузку на руки.
- Удобное хранение и транспортировка — перфоратор с оснасткой упакован в прочный кейс.
- Гарантия 3 год
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
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Компактный электрический перфоратор Denzel RHV-1100-26 26610 мощностью 1100 Вт, с патроном под хвостовик SDS-plus, развивает энергию удара 4 Дж и обеспечивает эффективную работу в режимах сверления, бурения и отбойного молотка. Подходит для штробления стен и демонтажа кафеля, легко справляется с древесиной, металлом, камнем, кирпичом и бетоном. Проделывает отверстия в бетоне диаметром до 26 мм, в древесине до 40 мм и в металле до 13 мм. Инструмент будет полезен для проведения строительных и ремонтных работ.
Преимущества
- Долгий срок службы — корпус изготовлен из ударопрочного пластика, медная обмотка двигателя обеспечивает длительную стабильную работу.
- Легкий выбор нужного режима — скорость вращения оснастки и частота удара плавно регулируются в диапазоне 0-850 об/мин и 0-4100 уд/мин соответственно.
- Высокое качество проводимых работ — специальный ограничитель позволяет задать требуемую глубину сверления для получения одинаковых отверстий.
- Быстрая подготовка к работе — оснастка с хвостовиком SDS-plus легко устанавливается и надежно фиксируется в патроне.
- Безопасность — предохранительная муфта препятствует вращению оснастки в случае заклинивания бура.
- Возможность непрерывной работы — кнопку включения можно зафиксировать, чтобы не удерживать ее постоянно.
- Удобное использование — индикатор включения сигнализирует о готовности инструмента к работе.
- Электробезопасность — токопроводящие элементы имеют двойную изоляцию.
- Простое обслуживание — конструкцией предусмотрен быстрый доступ к угольным щеткам и индикатору ресурса щеток.
- Кабель питания с резиновой изоляцией — работать инструментом допустимо при низкой температуре (не ниже 0°С).
- Комфортная эксплуатация — инструмент весит всего 4,3 кг, пружинно-шарнирная антивибрационная система уменьшает нагрузку на руки.
- Удобное хранение и транспортировка — перфоратор с оснасткой упакован в прочный кейс.
- Гарантия 3 год
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Отзывы о товаре Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel