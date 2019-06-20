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Перфоратор Bort BHD-800N купить с доставкой в Москве
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Перфоратор Bort BHD-800N

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Перфоратор Bort BHD-800N - фото 1
Перфоратор Bort BHD-800N - фото 2
Перфоратор Bort BHD-800N - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
  • Перфоратор Bort BHD-800N - фото 1
  • Перфоратор Bort BHD-800N - фото 2
  • Перфоратор Bort BHD-800N - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 77947
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Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Перфораторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х30х15
Вес, кг.
5.1

Описание товара Перфоратор Bort BHD-800N

Видео:

Видеообзор на Перфоратор Bort BHD-800N

Видеообзор Перфоратор Bort BHD-800N



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Отзывы о товаре Перфоратор Bort BHD-800N

Источник: Яндекс Маркет
20.06.2019
Sky71

Достоинства:
цена
патрон SDS-Plus
Кейс
Набор сверл
Не тяжелый

Недостатки:
их нет



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Перфораторы
Страна производитель
Китай
Описание

Видео:

Видеообзор на Перфоратор Bort BHD-800N

Видеообзор Перфоратор Bort BHD-800N



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.06.2019
Sky71

Достоинства:
цена
патрон SDS-Plus
Кейс
Набор сверл
Не тяжелый

Недостатки:
их нет


Перфоратор Bort BHD-800N - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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