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Перфоратор Зубр ЗП-30-900 К купить с доставкой в Москве
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Перфоратор Зубр ЗП-30-900 К

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Перфоратор Зубр ЗП-30-900 К - фото 1
Перфоратор Зубр ЗП-30-900 К - фото 2
Перфоратор Зубр ЗП-30-900 К - фото 3
Перфоратор Зубр ЗП-30-900 К - фото 4
Перфоратор Зубр ЗП-30-900 К - фото 5
Перфоратор Зубр ЗП-30-900 К - фото 6
Перфоратор Зубр ЗП-30-900 К - фото 7
Перфоратор Зубр ЗП-30-900 К - фото 8
Перфоратор Зубр ЗП-30-900 К - фото 9
Перфоратор Зубр ЗП-30-900 К - фото 10
Перфоратор Зубр ЗП-30-900 К - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
  • Перфоратор Зубр ЗП-30-900 К - фото 1
  • Перфоратор Зубр ЗП-30-900 К - фото 2
  • Перфоратор Зубр ЗП-30-900 К - фото 3
  • Перфоратор Зубр ЗП-30-900 К - фото 4
  • Перфоратор Зубр ЗП-30-900 К - фото 5
  • Перфоратор Зубр ЗП-30-900 К - фото 6
  • Перфоратор Зубр ЗП-30-900 К - фото 7
  • Перфоратор Зубр ЗП-30-900 К - фото 8
  • Перфоратор Зубр ЗП-30-900 К - фото 9
  • Перфоратор Зубр ЗП-30-900 К - фото 10
  • Перфоратор Зубр ЗП-30-900 К - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 530 руб. 
Начислим 121 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 267094
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Перфоратор Зубр ЗП-30-900 К
7 530 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Ключевой патрон в комплекте
нет
Дополнительные щетки в комплекте
нет
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
да
Антивибрационная система
нет
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
30
Максимальный крутящий момент
1000
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. энергия удара
3.3
Потребляемая мощность
900
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х34х11
Вес, кг.
5.28

Описание товара Перфоратор Зубр ЗП-30-900 К

Перфоратор ЗУБР ЗП-30-900 К оснащен глубиномером, что позволяет сверлить отверстия заданной глубины. Патрон SDS-Plus обеспечивает быструю и легкую замену оснастки. Функция реверса осуществлена посредством поворота угольных щеток, что способствует их меньшему износу. Благодаря плавной регулировке частоты вращения, можно подстроиться под конкретный тип материала. Сетевой кабель длиной 4 м дает оператору возможность свободно перемещаться по рабочей площадке.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор Зубр ЗП-30-900 К




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Ключевой патрон в комплекте
нет
Дополнительные щетки в комплекте
нет
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Развернуть
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
да
Антивибрационная система
нет
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
30
Максимальный крутящий момент
1000
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. энергия удара
3.3
Потребляемая мощность
900
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор ЗУБР ЗП-30-900 К оснащен глубиномером, что позволяет сверлить отверстия заданной глубины. Патрон SDS-Plus обеспечивает быструю и легкую замену оснастки. Функция реверса осуществлена посредством поворота угольных щеток, что способствует их меньшему износу. Благодаря плавной регулировке частоты вращения, можно подстроиться под конкретный тип материала. Сетевой кабель длиной 4 м дает оператору возможность свободно перемещаться по рабочей площадке.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор Зубр ЗП-30-900 К - стоимость товара 7530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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