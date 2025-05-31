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Наушники Panasonic RP-HS46E черный купить с доставкой в Москве
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Наушники Panasonic RP-HS46E черный

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Наушники Panasonic RP-HS46E черный - фото 1
Наушники Panasonic RP-HS46E черный - фото 2
Наушники Panasonic RP-HS46E черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Panasonic RP-HS46E черный - фото 1
  • Наушники Panasonic RP-HS46E черный - фото 2
  • Наушники Panasonic RP-HS46E черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
850 руб.  1 244 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257032
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.1
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х1
Вес, г.
65

Описание товара Наушники Panasonic RP-HS46E черный

Наушники Panasonic — это идеальное сочетание комфорта и качества звука. Они являются накладными и оснащены проводным подключением, что обеспечивает надежную передачу аудиосигнала. Длина кабеля составляет 1,1 метра, что является оптимальным для повседневного использования, будь то дома, в офисе или на ходу. Эти наушники оснащены разъёмом jack 3.5 mm, что делает их совместимыми с большинством аудиоустройств, включая смартфоны, планшеты и компьютеры. Сопротивление в 32 ? гарантирует отличное качество звука, позволяя насладиться каждой деталью любимых треков. Бренд Panasonic известен своей надежностью, и эти наушники не исключение. Они идеально подходят как для прослушивания музыки, так и для просмотра фильмов или игр, обеспечивая комфорт даже при длительном использовании.

Отзывы о товаре Наушники Panasonic RP-HS46E черный

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Надежда Г.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный звук. На ушах хорошо держатся, не тяжелые. Надеюсь, что проработают долго. Пользуюсь второй месяц
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохие наушники, на ушах висят нормально, не спадают.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Крячикова Н.

Достоинства:


Комментарий:
Супер! Искала такие специально, накладные, по марке. Очень удобные. Старые служили много лет, сломалась одна дужка( Надеюсь, новые тоже поживут)
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
уже вторые беру нормальные.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Станислав Я.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники. Брал для того, чтобы играть вместе с женой в игры с двух ПК. В полноразмерных накладных наушниках из-за шумоподавления я не слышу, что рядом со мной говорит жена. Со вкладышами почти то же самое, но от них ещё и болят уши. А эти, с клипсами — то, что надо. Ничего не весят, почти невесомы, слышно и то, что происходит в игре, и то, что происходит вокруг в реальном мире. Звук пр этом хороший. А ещё они на проводе, не разрядятся.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
третий раз беру,очень удобные,надёжные,звучание на уровне!
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую. Покупаю вторые в семью, первые три года работают без нареканий. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Лариса К.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательные наушники, удобные, лёгкие с хорошим звуком, просто восторг.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Владимир Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие удобные лёгкие наушники. Для меня удобно что в них хорошо слышен фильм например в ноуте и что происходит вокруг, телефон зазвонил или в дверь звонят.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
Качество, удобно сидят, звук хороший , слышно что происходит во круг,не мешая слушать музыку, наушники сделаны так что можно ими пользоваться целый день выполняя любую работу, при долгом использовании уши не болят, даже за рулём не мешают вождению. Советую. А тем кому дужки держат слабо, совет, капните клею, чтобы дужка не двигалась.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Дима с

Достоинства:


Комментарий:
Супер наушники. Установил в мотоциклетный шлем к гарнитуре scale rider, звук лучше чем на стандартных
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел вовремя,хорошо упакована.Наушники лёгкие,хорошо крепится на ушную раковину,звук приятный .Качество отличное.Товаром доволен.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники такого формата беру вторые, для аудио книг .Качество для чтения хорошее ,громкость достаточная.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Юлия П.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники! брала для пожилого человек смотреть телевизор. не давят на ухо. позволяют слышать, что происходит вокруг, это очень важно. комфортные! дополнительно купила еще удлинитель, чтобы телек можно было смотреть лежа на диване)))
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Игорь Ю.

Достоинства:


Комментарий:
самые удобные (вернее самые не доставляющие неудобств - не болят каналы ушные, уши не потеют, на голову не давят) наушники.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Наталья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники отличные!!! Пользуемся этой моделью больше десяти лет, самое главное чистый звук!!! Лёгкие, удобные в пользовании в любую погоду, хорошо держатся, комфортны, в общем сплошное удовольствие!!!
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Юлия Д.

Достоинства:


Комментарий:
Брали в подарок. Упаковка не нарушена. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
изолируют от внешних шумов, что позволяет слышать что происходит вокруг. Это важно особенно на улице. Дома тоже позволяет услышать плач ребенка или кто-то звонит в дверь. Дужку крепления можно отвести в сторону для одевания. Однако, надо время приспособиться одевать.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Фёдор С.

Достоинства:


Комментарий:
Не мешают за свою цену годные
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
беру уже третьи! предыдущие у меня "отморозили" близкие родственники))
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
непривычно без шейной дужки
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Татьяна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники хорошие,звук отличный ,только в положении лежа снимаются.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники хорошие, для меня удобные, надеюсь, что будут и дальше работать.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
kaas З.

Достоинства:


Комментарий:
не надо тыкать, звук на четверочку... главный минус- путаются как леска
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Александра К.

Достоинства:


Комментарий:
беру вторые, одни себе, другие сыну. поют конечно слабовато, но меня устраивает. уши не устают. спасибо
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Игорь П.

Достоинства:


Комментарий:
Мои любимые наушники. Использую на работе, при занятиях спортом, в путешествиях.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Нормальные наушники за свои деньги , супер качества звука не ждите но посмотреть фильм и послушать музыку вполне годятся .
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо, но на ушах держатся не очень. Прилегают плохо. Все виды наушников перепробовал, но лучше беспроводных КНОПОЧНЫХ с клипсами спортивных нет. Но всёравно эти имеют право на покупку. Звук погромче и норм.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Владимир Р.

Достоинства:


Комментарий:
Жена долго искала наушники проводные с заушинами, не затычки. неплохо подошли, но надо еще привыкнуть
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
качество просто супер, уши не болят от наушников
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Наталия Ж.

Достоинства:


Комментарий:
берем второй раз, нравится,рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену вполне, достаточно громкие, звук четкий, без перегибов, немного низких даже, чего от такого формата не ждешь.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие наушники и качество звука вроде норм (но правда я не меломан)
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Нормальные, звук не для музыки, скорее смотреть новости, читать аудиокниги. Покупали для папы пенсионера, ему понравилось, удобно
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Ольга Н.

Достоинства:


Комментарий:
Оооочень крутые))) Хорошее звучание, мега-удобная посадка. Искала именно такую конструкцию - удобнее ещё не придумали. Да, часть звука "убегает" к окружающим, если включать очень громко, на средней громкости никого вокруг не беспокоит. Спасибо создателям и продавцам за этот замечательный товар PS: пользуюсь несколько месяцев, ежедневно за редким исключением - всем довольна и без зазрения совести рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Yury G.

Достоинства:


Комментарий:
не хуже прежних, аналогично.



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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.1
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Развернуть
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Panasonic — это идеальное сочетание комфорта и качества звука. Они являются накладными и оснащены проводным подключением, что обеспечивает надежную передачу аудиосигнала. Длина кабеля составляет 1,1 метра, что является оптимальным для повседневного использования, будь то дома, в офисе или на ходу. Эти наушники оснащены разъёмом jack 3.5 mm, что делает их совместимыми с большинством аудиоустройств, включая смартфоны, планшеты и компьютеры. Сопротивление в 32 ? гарантирует отличное качество звука, позволяя насладиться каждой деталью любимых треков. Бренд Panasonic известен своей надежностью, и эти наушники не исключение. Они идеально подходят как для прослушивания музыки, так и для просмотра фильмов или игр, обеспечивая комфорт даже при длительном использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Надежда Г.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный звук. На ушах хорошо держатся, не тяжелые. Надеюсь, что проработают долго. Пользуюсь второй месяц
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохие наушники, на ушах висят нормально, не спадают.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Крячикова Н.

Достоинства:


Комментарий:
Супер! Искала такие специально, накладные, по марке. Очень удобные. Старые служили много лет, сломалась одна дужка( Надеюсь, новые тоже поживут)
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
уже вторые беру нормальные.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Станислав Я.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники. Брал для того, чтобы играть вместе с женой в игры с двух ПК. В полноразмерных накладных наушниках из-за шумоподавления я не слышу, что рядом со мной говорит жена. Со вкладышами почти то же самое, но от них ещё и болят уши. А эти, с клипсами — то, что надо. Ничего не весят, почти невесомы, слышно и то, что происходит в игре, и то, что происходит вокруг в реальном мире. Звук пр этом хороший. А ещё они на проводе, не разрядятся.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
третий раз беру,очень удобные,надёжные,звучание на уровне!
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую. Покупаю вторые в семью, первые три года работают без нареканий. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Лариса К.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательные наушники, удобные, лёгкие с хорошим звуком, просто восторг.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Владимир Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие удобные лёгкие наушники. Для меня удобно что в них хорошо слышен фильм например в ноуте и что происходит вокруг, телефон зазвонил или в дверь звонят.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
Качество, удобно сидят, звук хороший , слышно что происходит во круг,не мешая слушать музыку, наушники сделаны так что можно ими пользоваться целый день выполняя любую работу, при долгом использовании уши не болят, даже за рулём не мешают вождению. Советую. А тем кому дужки держат слабо, совет, капните клею, чтобы дужка не двигалась.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Дима с

Достоинства:


Комментарий:
Супер наушники. Установил в мотоциклетный шлем к гарнитуре scale rider, звук лучше чем на стандартных
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел вовремя,хорошо упакована.Наушники лёгкие,хорошо крепится на ушную раковину,звук приятный .Качество отличное.Товаром доволен.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники такого формата беру вторые, для аудио книг .Качество для чтения хорошее ,громкость достаточная.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Юлия П.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники! брала для пожилого человек смотреть телевизор. не давят на ухо. позволяют слышать, что происходит вокруг, это очень важно. комфортные! дополнительно купила еще удлинитель, чтобы телек можно было смотреть лежа на диване)))
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Игорь Ю.

Достоинства:


Комментарий:
самые удобные (вернее самые не доставляющие неудобств - не болят каналы ушные, уши не потеют, на голову не давят) наушники.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Наталья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники отличные!!! Пользуемся этой моделью больше десяти лет, самое главное чистый звук!!! Лёгкие, удобные в пользовании в любую погоду, хорошо держатся, комфортны, в общем сплошное удовольствие!!!
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Юлия Д.

Достоинства:


Комментарий:
Брали в подарок. Упаковка не нарушена. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
изолируют от внешних шумов, что позволяет слышать что происходит вокруг. Это важно особенно на улице. Дома тоже позволяет услышать плач ребенка или кто-то звонит в дверь. Дужку крепления можно отвести в сторону для одевания. Однако, надо время приспособиться одевать.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Фёдор С.

Достоинства:


Комментарий:
Не мешают за свою цену годные
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
беру уже третьи! предыдущие у меня "отморозили" близкие родственники))
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
непривычно без шейной дужки
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Татьяна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники хорошие,звук отличный ,только в положении лежа снимаются.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники хорошие, для меня удобные, надеюсь, что будут и дальше работать.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
kaas З.

Достоинства:


Комментарий:
не надо тыкать, звук на четверочку... главный минус- путаются как леска
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Александра К.

Достоинства:


Комментарий:
беру вторые, одни себе, другие сыну. поют конечно слабовато, но меня устраивает. уши не устают. спасибо
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Игорь П.

Достоинства:


Комментарий:
Мои любимые наушники. Использую на работе, при занятиях спортом, в путешествиях.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Нормальные наушники за свои деньги , супер качества звука не ждите но посмотреть фильм и послушать музыку вполне годятся .
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо, но на ушах держатся не очень. Прилегают плохо. Все виды наушников перепробовал, но лучше беспроводных КНОПОЧНЫХ с клипсами спортивных нет. Но всёравно эти имеют право на покупку. Звук погромче и норм.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Владимир Р.

Достоинства:


Комментарий:
Жена долго искала наушники проводные с заушинами, не затычки. неплохо подошли, но надо еще привыкнуть
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
качество просто супер, уши не болят от наушников
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Наталия Ж.

Достоинства:


Комментарий:
берем второй раз, нравится,рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену вполне, достаточно громкие, звук четкий, без перегибов, немного низких даже, чего от такого формата не ждешь.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие наушники и качество звука вроде норм (но правда я не меломан)
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Нормальные, звук не для музыки, скорее смотреть новости, читать аудиокниги. Покупали для папы пенсионера, ему понравилось, удобно
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Ольга Н.

Достоинства:


Комментарий:
Оооочень крутые))) Хорошее звучание, мега-удобная посадка. Искала именно такую конструкцию - удобнее ещё не придумали. Да, часть звука "убегает" к окружающим, если включать очень громко, на средней громкости никого вокруг не беспокоит. Спасибо создателям и продавцам за этот замечательный товар PS: пользуюсь несколько месяцев, ежедневно за редким исключением - всем довольна и без зазрения совести рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Yury G.

Достоинства:


Комментарий:
не хуже прежних, аналогично.


Наушники Panasonic RP-HS46E черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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