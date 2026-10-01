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Наушники Oklick HS-M300 черный/серый (1876323) купить с доставкой в Москве
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Наушники Oklick HS-M300 черный/серый (1876323)

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Наушники Oklick HS-M300 черный/серый (1876323) - фото 1
Наушники Oklick HS-M300 черный/серый (1876323) - фото 2
Наушники Oklick HS-M300 черный/серый (1876323) - фото 3
Наушники Oklick HS-M300 черный/серый (1876323) - фото 4
Наушники Oklick HS-M300 черный/серый (1876323) - фото 5
Наушники Oklick HS-M300 черный/серый (1876323) - фото 6
Наушники Oklick HS-M300 черный/серый (1876323) - фото 7
Наушники Oklick HS-M300 черный/серый (1876323) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
  • Наушники Oklick HS-M300 черный/серый (1876323) - фото 1
  • Наушники Oklick HS-M300 черный/серый (1876323) - фото 2
  • Наушники Oklick HS-M300 черный/серый (1876323) - фото 3
  • Наушники Oklick HS-M300 черный/серый (1876323) - фото 4
  • Наушники Oklick HS-M300 черный/серый (1876323) - фото 5
  • Наушники Oklick HS-M300 черный/серый (1876323) - фото 6
  • Наушники Oklick HS-M300 черный/серый (1876323) - фото 7
  • Наушники Oklick HS-M300 черный/серый (1876323) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621406
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный, серый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
210

Описание товара Наушники Oklick HS-M300 черный/серый (1876323)

Описание товара Наушники Oklick HS-M300 черный/серый (1876323) Компьютерная гарнитура. ABS пластик. Регулируемое оголовье. Легкий вес. Фильтр на микрофоне, микрофон на гибкой поворотной ножке. Подключение - USB type A. На проводе контроллер с индикатором работы, вкл/выкл микрофона, регулировка громкости. Отлично подходит для длительного использования.

Отзывы о товаре Наушники Oklick HS-M300 черный/серый (1876323)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный, серый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники Oklick HS-M300 черный/серый (1876323) Компьютерная гарнитура. ABS пластик. Регулируемое оголовье. Легкий вес. Фильтр на микрофоне, микрофон на гибкой поворотной ножке. Подключение - USB type A. На проводе контроллер с индикатором работы, вкл/выкл микрофона, регулировка громкости. Отлично подходит для длительного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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