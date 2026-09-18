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Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON белый/черный (AH-V1W) купить с доставкой в Москве
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Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON белый/черный (AH-V1W)

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Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON белый/черный (AH-V1W) - фото 1
Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON белый/черный (AH-V1W) - фото 2
Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON белый/черный (AH-V1W) - фото 3
Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON белый/черный (AH-V1W) - фото 4
Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON белый/черный (AH-V1W) - фото 5
Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON белый/черный (AH-V1W) - фото 6
Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON белый/черный (AH-V1W) - фото 7
Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON белый/черный (AH-V1W) - фото 8
Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON белый/черный (AH-V1W) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON белый/черный (AH-V1W) - фото 1
  • Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON белый/черный (AH-V1W) - фото 2
  • Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON белый/черный (AH-V1W) - фото 3
  • Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON белый/черный (AH-V1W) - фото 4
  • Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON белый/черный (AH-V1W) - фото 5
  • Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON белый/черный (AH-V1W) - фото 6
  • Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON белый/черный (AH-V1W) - фото 7
  • Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON белый/черный (AH-V1W) - фото 8
  • Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON белый/черный (AH-V1W) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255425
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый, черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.5
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х12
Вес, г.
575

Описание товара Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON белый/черный (AH-V1W)

Описание товара Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON белый/черный (AH-V1W) Oklick представляет игровую гарнитуру HS-G300 Armageddon. Новинка относится к гарнитурам закрытого типа, обладает встроенным микрофоном, регулируемым изголовьем, мягкими и удобными амбушюрами.

Отзывы о товаре Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON белый/черный (AH-V1W)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый, черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.5
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON белый/черный (AH-V1W) Oklick представляет игровую гарнитуру HS-G300 Armageddon. Новинка относится к гарнитурам закрытого типа, обладает встроенным микрофоном, регулируемым изголовьем, мягкими и удобными амбушюрами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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