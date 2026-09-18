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Наушники BBK EP-1002S белый купить с доставкой в Москве
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Наушники BBK EP-1002S белый

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Наушники BBK EP-1002S белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255305
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
32

Описание товара Наушники BBK EP-1002S белый

Модель наушников-вкладышей EP-1002S имеет удобные силиконовые накладки, которые обеспечивают высокую изоляцию от внешних шумов. Чувствительность: 105 дБ. Сопротивление 32 Ом.

Отзывы о товаре Наушники BBK EP-1002S белый




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Наушники
Описание
Модель наушников-вкладышей EP-1002S имеет удобные силиконовые накладки, которые обеспечивают высокую изоляцию от внешних шумов. Чувствительность: 105 дБ. Сопротивление 32 Ом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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