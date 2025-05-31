Наушники jbl Tune 500 синий
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники jbl Tune 500 синий
Проводная стереогарнитура JBL TUNE 500 выполнена в синем цвете и оборудована закрытыми излучателями диаметром 32 мм, воспроизводящими звуки в диапазоне частот 20-20000 Гц. Преимущество данной эстетичной и легкой гарнитуры заключается в ее складной конструкции: вы сможете сложить корпуса излучателей, сделав наушники очень компактными. Наушники получили мягкие и объемные амбушюры, обеспечивающие вам удобство продолжительной игры, просмотра фильма, прослушивания музыки. Складная стереогарнитура JBL TUNE 500 присоединяется к акустическому разъему ПК/ноутбука/смартфона посредством 1.2-метрового кабеля, на конце которого находится 3.5-миллиметровый штекер. Штекер покрыт золочением для лучшего сопротивления окислению и обеспечения большей стабильности подключения. На кабеле наушников находится пульт со встроенным микрофоном, клавишами для активации голосового помощника, ответа/завершения вызова.
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Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники, ребенок доволен.
Достоинства:
Комментарий:
спасибо, что уже заражены, для проверки радость. звук понравился, проверял по блютус, подключение быстрое, приложение джэх также все определяет, настройку делать не стал, это уже супруга займётся, так как часть общего подарка ей на юбилей. покупкой доволен и денег за такое счастье не жалко, всё оправдано, красиво упаковано, приятно слушать, спасибо. Может позже закажу себе такие же)
Достоинства:
Комментарий:
лучше доплатите и купите live версию. Звук будет лучше и материалы приятнее. А тем, кто как и я терпит по цене-качеству, нам сойдёт подкасты слушать. От шумодава одно название, но всё в рамках цены. зато амбушюры не из пакета, как на прошлых версиях
Достоинства:
Комментарий:
Наушники просто - огонь. Звук яркий и чистый. Есть функция шумоподавления, которая отлично справляется со своей задачей. Главное установить приложение и поковыряться в настройках эквалайзера. Изначально басов было маловато. После того как все настроил звук стал как надо. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Захотелось чего-то непривычного, выбирала из белых, синих и фиолетовых у меня большой размер головы и большие уши. эта модель у JBL отличается как раз увеличенными амбушюрами удлинненной О-образной формы (у моих старых они как квадратик со скругленными углами). Про частоты судить не буду, я нетребовательна, для фильмов и мультиков, стримов и хип-хопа, а главноех- видеозвонков - хорошо и ладно! звук четкий, объемный, восхитительное ощущение источника звука ЗА ГОЛОВОЙ. понравилось шумопоглощение.
Достоинства:
Комментарий:
Изначально написал плохой отзыв,потому что не разобрался с наушниками и то,как с ними работать,спасибо магазину что отозвались и разложили по фактам) Признаю На самом наушники очень хорошие по звуку,в постоянном режиме шумоподавления работают отлично,мои старые air pods рядом не стояли По удобству:все сделано максимально так,чтобы при долгом прослушивании не болела голова Советую скачать приложение JBL для точной и комфортной настройки Вообщем за столько месяцев отсутствия музыки для себя,это моя лучшая покупка Магазин рекомендую А продавцу счастья и процветания
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, приложение скачала, bluetooth и погнали!
Достоинства:
Комментарий:
пришли быстро, вовремя, хорошо упакованы. Подключил для проверки в пвз, по программе GBL сразу подключились. Дальше дополню в процессе эксплуатации. Три дня подбирал адаптер блютуз для ТВ от aux. Ну не хотят никак сопрягаться, с телефоном и новым ТВ с БТ пожалуйста, а с адаптером или не сопрягается, или соединился но нет звука. И вот наконец нашёл, теперь можно тв смотреть. Кстати о звуке, я не эксперт, до них только были Hoco 35, скажу коротко: "земля и небо"
Достоинства:
Комментарий:
Звук и аккумулятор отлично,материал выглядит хорошо -срок эксплуатации 4 месяца.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный звук. Очень долго держат заряд. Звук хороший. Для первых объемных наушников очень хороший выбор
Достоинства:
Комментарий:
Испугали иероглифы, а так хорошие наушники , читал много отзывов. Многим жмут , я такого не ощутил. Качество музыки мне понравилось. Сам меломан! Шнур для зарядки есть ,а блок решили не ложить.
Достоинства:
Комментарий:
Щикарный звук как по мне. Особенно когда вылазишь с наушников за 1к-3к. Звук
Достоинства:
Комментарий:
Коробка товара отличается от заявленной на фотографии. Пришли наушники для внутреннего китайского рынка, на коробке иероглифы, внутри документы на китайском. Сами наушники вроде оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники отличного качества. Звук на высоте. Сначала не мог выставить русский язык для зуковых уведомлений, но в приложении JBL Headphones все настроил. Смущало то ,что наушники чистый Китай,но это ни на что не влияет. Все супер. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники за свои деньги. Для обычных людей ,не гурманов наушники на 5. Доставка за 7 дней
Достоинства:
Комментарий:
Долго не решался написал отзыв. Вот вроде и хорошо всё, и характеристикам соответсвует, и доставка в срок и упаковано норм. И звук хороший, и сидят плотно, даже через чур. Но вот за эти деньги ожидал бОльшего, чего именно бОльшего не знаю.. Не с чем сравнить. А в целом, давно хотел полнопосадные наушники, вот купил, доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Похоже на оригинал. Аккуратные, звук отличный.
Достоинства:
Комментарий:
Доволен полностью! Внешний вид, материал, качество звучания, шумоподавление!!!
Достоинства:
Комментарий:
потоазмеру маленькие,на голову 12 летнего ребенка- самое то. по звучанию не сказал бы что прям вах.
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление: нормальные уши JBL до этих были тоже JBL. управление удобное, на уши давит, но надеюсь со временем размякнут, звук устраивает (я не музыкант). Будем посмотреть!
Достоинства:
Комментарий:
со смартфоном работают отлично, с ноутбуком передача звука через блутуф нестабильна
Достоинства:
Комментарий:
Классные наушники, мягкие уши, хороший аккумулятор, я доволен товаром пользуюсь уже больше 2 месяцев!!!
Достоинства:
Комментарий:
в общем всё хорошо, можно брать
Достоинства:
Комментарий:
звучание класс!!! рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Приятные. Тв ночю смотреть удобно не мешаеш никому. Качество хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь каждый день, аккумулятор долго держит заряд, звук отличный
Достоинства:
Комментарий:
Супер наушники, хороший звук
Отзывы о товаре Наушники jbl Tune 500 синий
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники, ребенок доволен.
Достоинства:
Комментарий:
спасибо, что уже заражены, для проверки радость. звук понравился, проверял по блютус, подключение быстрое, приложение джэх также все определяет, настройку делать не стал, это уже супруга займётся, так как часть общего подарка ей на юбилей. покупкой доволен и денег за такое счастье не жалко, всё оправдано, красиво упаковано, приятно слушать, спасибо. Может позже закажу себе такие же)
Достоинства:
Комментарий:
лучше доплатите и купите live версию. Звук будет лучше и материалы приятнее. А тем, кто как и я терпит по цене-качеству, нам сойдёт подкасты слушать. От шумодава одно название, но всё в рамках цены. зато амбушюры не из пакета, как на прошлых версиях
Достоинства:
Комментарий:
Наушники просто - огонь. Звук яркий и чистый. Есть функция шумоподавления, которая отлично справляется со своей задачей. Главное установить приложение и поковыряться в настройках эквалайзера. Изначально басов было маловато. После того как все настроил звук стал как надо. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Захотелось чего-то непривычного, выбирала из белых, синих и фиолетовых у меня большой размер головы и большие уши. эта модель у JBL отличается как раз увеличенными амбушюрами удлинненной О-образной формы (у моих старых они как квадратик со скругленными углами). Про частоты судить не буду, я нетребовательна, для фильмов и мультиков, стримов и хип-хопа, а главноех- видеозвонков - хорошо и ладно! звук четкий, объемный, восхитительное ощущение источника звука ЗА ГОЛОВОЙ. понравилось шумопоглощение.
Достоинства:
Комментарий:
Изначально написал плохой отзыв,потому что не разобрался с наушниками и то,как с ними работать,спасибо магазину что отозвались и разложили по фактам) Признаю На самом наушники очень хорошие по звуку,в постоянном режиме шумоподавления работают отлично,мои старые air pods рядом не стояли По удобству:все сделано максимально так,чтобы при долгом прослушивании не болела голова Советую скачать приложение JBL для точной и комфортной настройки Вообщем за столько месяцев отсутствия музыки для себя,это моя лучшая покупка Магазин рекомендую А продавцу счастья и процветания
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, приложение скачала, bluetooth и погнали!
Достоинства:
Комментарий:
пришли быстро, вовремя, хорошо упакованы. Подключил для проверки в пвз, по программе GBL сразу подключились. Дальше дополню в процессе эксплуатации. Три дня подбирал адаптер блютуз для ТВ от aux. Ну не хотят никак сопрягаться, с телефоном и новым ТВ с БТ пожалуйста, а с адаптером или не сопрягается, или соединился но нет звука. И вот наконец нашёл, теперь можно тв смотреть. Кстати о звуке, я не эксперт, до них только были Hoco 35, скажу коротко: "земля и небо"
Достоинства:
Комментарий:
Звук и аккумулятор отлично,материал выглядит хорошо -срок эксплуатации 4 месяца.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный звук. Очень долго держат заряд. Звук хороший. Для первых объемных наушников очень хороший выбор
Достоинства:
Комментарий:
Испугали иероглифы, а так хорошие наушники , читал много отзывов. Многим жмут , я такого не ощутил. Качество музыки мне понравилось. Сам меломан! Шнур для зарядки есть ,а блок решили не ложить.
Достоинства:
Комментарий:
Щикарный звук как по мне. Особенно когда вылазишь с наушников за 1к-3к. Звук
Достоинства:
Комментарий:
Коробка товара отличается от заявленной на фотографии. Пришли наушники для внутреннего китайского рынка, на коробке иероглифы, внутри документы на китайском. Сами наушники вроде оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники отличного качества. Звук на высоте. Сначала не мог выставить русский язык для зуковых уведомлений, но в приложении JBL Headphones все настроил. Смущало то ,что наушники чистый Китай,но это ни на что не влияет. Все супер. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники за свои деньги. Для обычных людей ,не гурманов наушники на 5. Доставка за 7 дней
Достоинства:
Комментарий:
Долго не решался написал отзыв. Вот вроде и хорошо всё, и характеристикам соответсвует, и доставка в срок и упаковано норм. И звук хороший, и сидят плотно, даже через чур. Но вот за эти деньги ожидал бОльшего, чего именно бОльшего не знаю.. Не с чем сравнить. А в целом, давно хотел полнопосадные наушники, вот купил, доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Похоже на оригинал. Аккуратные, звук отличный.
Достоинства:
Комментарий:
Доволен полностью! Внешний вид, материал, качество звучания, шумоподавление!!!
Достоинства:
Комментарий:
потоазмеру маленькие,на голову 12 летнего ребенка- самое то. по звучанию не сказал бы что прям вах.
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление: нормальные уши JBL до этих были тоже JBL. управление удобное, на уши давит, но надеюсь со временем размякнут, звук устраивает (я не музыкант). Будем посмотреть!
Достоинства:
Комментарий:
со смартфоном работают отлично, с ноутбуком передача звука через блутуф нестабильна
Достоинства:
Комментарий:
Классные наушники, мягкие уши, хороший аккумулятор, я доволен товаром пользуюсь уже больше 2 месяцев!!!
Достоинства:
Комментарий:
в общем всё хорошо, можно брать
Достоинства:
Комментарий:
звучание класс!!! рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Приятные. Тв ночю смотреть удобно не мешаеш никому. Качество хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь каждый день, аккумулятор долго держит заряд, звук отличный
Достоинства:
Комментарий:
Супер наушники, хороший звук