Комплект (клавиатура+мышь) A4Tech KRS-8372, USB, проводной, черный
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Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255155
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, кг.
1.04
Описание товара Комплект (клавиатура+мышь) A4Tech KRS-8372, USB, проводной, черный
В наборе - полноразмерная клавиатура с цифровым блоком и универсальная мышь с 3 кнопками. Эргономичный дизайн, мышь подойдет для правой и левой руки.
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