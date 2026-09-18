ИБП APC Smart-UPS X SMX3000HV черный
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Характеристики
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
245 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 250930
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х58х33
Вес, кг.
45
Описание товара ИБП APC Smart-UPS X SMX3000HV черный
ИБП APC Smart-UPS X SMX3000HV - Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания средней мощности. Высокое качество выходного электропитания.
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Теги товара: APC Smart-UPS
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ИБП APC Smart-UPS X SMX3000HV - Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания средней мощности. Высокое качество выходного электропитания.
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Теги товара: APC Smart-UPS
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Теги товара: APC Smart-UPS
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