Top.Mail.Ru
Синхронизатор радио Falcon Eyes Plus AP-TR TX3N (для Nikon D90/D3100/D7000) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Синхронизатор радио Falcon Eyes Plus AP-TR TX3N (для Nikon D90/D3100/D7000)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Синхронизатор радио Falcon Eyes Plus AP-TR TX3N (для Nikon D90/D3100/D7000) - фото 1
Синхронизатор радио Falcon Eyes Plus AP-TR TX3N (для Nikon D90/D3100/D7000) - фото 2
Синхронизатор радио Falcon Eyes Plus AP-TR TX3N (для Nikon D90/D3100/D7000) - фото 3
Синхронизатор радио Falcon Eyes Plus AP-TR TX3N (для Nikon D90/D3100/D7000) - фото 4
Синхронизатор радио Falcon Eyes Plus AP-TR TX3N (для Nikon D90/D3100/D7000) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Синхронизаторы
  • Синхронизатор радио Falcon Eyes Plus AP-TR TX3N (для Nikon D90/D3100/D7000) - фото 1
  • Синхронизатор радио Falcon Eyes Plus AP-TR TX3N (для Nikon D90/D3100/D7000) - фото 2
  • Синхронизатор радио Falcon Eyes Plus AP-TR TX3N (для Nikon D90/D3100/D7000) - фото 3
  • Синхронизатор радио Falcon Eyes Plus AP-TR TX3N (для Nikon D90/D3100/D7000) - фото 4
  • Синхронизатор радио Falcon Eyes Plus AP-TR TX3N (для Nikon D90/D3100/D7000) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231161
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Синхронизаторы
Габаритные размеры, мм
40x105x180
Источник питания
2хААА
Ручной режим вспышки
Да
Синхронизация с накамерными вспышками
Да
Синхронизация со студийными вспышками
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х4
Вес, г.
100

Описание товара Синхронизатор радио Falcon Eyes Plus AP-TR TX3N (для Nikon D90/D3100/D7000)

Plus AP-TR TX3N компактный радиосинхронизатор, в комплекте одно устройство, которое работает в режиме передатчика или приемника. Для работы с одним осветителем необходим комплект из 2 шт. Устройство предназначено для радиосинхронизации затвора камеры с импульсом вспышки, вынесенной на расстояние до 80 метров. Устройство оборудовано креплением горячий башмак - для подключения накамерной вспышке, креплением горячая ножка - для установки на камеру, резьбой 1/4 для крепления на опоре (стойка, штатив и т.д.), тремя разъемами микро-джек 2,5 мм - для передачи сигналов: от камеры, на вспышку, работа в режиме пульта управления камерой. Технология автоматического обнаружения анализирует состояние соединения синхронизатора радио Plus AP-TR для определения требуемого режима работы (передатчика или приемника). Устройство работает на выдержке синхронизации до 1/250 секунды, расстояние дистанционного управления составляет примерно 80 метров. 6 каналов позволят разделить осветители на несколько групп (при использовании нескольких приемников) и использовать их без срабатывания от других передатчиков подобного типа. Синхронизатор радио Plus AP-TR позволяет эффективно работать в различных условиях.

Отзывы о товаре Синхронизатор радио Falcon Eyes Plus AP-TR TX3N (для Nikon D90/D3100/D7000)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Синхронизаторы
Габаритные размеры, мм
40x105x180
Источник питания
2хААА
Ручной режим вспышки
Да
Синхронизация с накамерными вспышками
Да
Синхронизация со студийными вспышками
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Plus AP-TR TX3N компактный радиосинхронизатор, в комплекте одно устройство, которое работает в режиме передатчика или приемника. Для работы с одним осветителем необходим комплект из 2 шт. Устройство предназначено для радиосинхронизации затвора камеры с импульсом вспышки, вынесенной на расстояние до 80 метров. Устройство оборудовано креплением горячий башмак - для подключения накамерной вспышке, креплением горячая ножка - для установки на камеру, резьбой 1/4 для крепления на опоре (стойка, штатив и т.д.), тремя разъемами микро-джек 2,5 мм - для передачи сигналов: от камеры, на вспышку, работа в режиме пульта управления камерой. Технология автоматического обнаружения анализирует состояние соединения синхронизатора радио Plus AP-TR для определения требуемого режима работы (передатчика или приемника). Устройство работает на выдержке синхронизации до 1/250 секунды, расстояние дистанционного управления составляет примерно 80 метров. 6 каналов позволят разделить осветители на несколько групп (при использовании нескольких приемников) и использовать их без срабатывания от других передатчиков подобного типа. Синхронизатор радио Plus AP-TR позволяет эффективно работать в различных условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Синхронизатор радио Falcon Eyes Plus AP-TR TX3N (для Nikon D90/D3100/D7000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...