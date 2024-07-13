Синхронизатор радио Falcon Eyes DMT-4
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Характеристики
Тип товара
Синхронизаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%1 990 руб. 2 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231171
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Синхронизаторы
Габаритные размеры, мм
29х65х19мм
Источник питания
23А (12 В)
Ручной режим вспышки
Да
Синхронизация с накамерными вспышками
Да
Синхронизация со студийными вспышками
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х7х3
Вес, г.
300
Описание товара Синхронизатор радио Falcon Eyes DMT-4
Falcon Eyes DMT-4 – универсальный четырехканальный радиосинхронизатор. Комплектацией предусмотрено наличие приемника и передатчика. Используется для управления фотосъемкой. Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Синхронизаторы
Габаритные размеры, мм
29х65х19мм
Источник питания
23А (12 В)
Ручной режим вспышки
Да
Синхронизация с накамерными вспышками
Да
Синхронизация со студийными вспышками
Да
Страна производитель
Китай
Falcon Eyes DMT-4 – универсальный четырехканальный радиосинхронизатор. Комплектацией предусмотрено наличие приемника и передатчика. Используется для управления фотосъемкой. Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Достоинства:
Комментарий:
Радиосинхранизатор отличный. Яндекс доставка-отстой
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Синхронизатор радио Falcon Eyes DMT-4
Достоинства:
Комментарий:
Радиосинхранизатор отличный. Яндекс доставка-отстой