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Синхронизатор радио Falcon Eyes DMT-4 купить с доставкой в Москве
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Синхронизатор радио Falcon Eyes DMT-4

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Синхронизатор радио Falcon Eyes DMT-4 - фото 1
Синхронизатор радио Falcon Eyes DMT-4 - фото 2
Синхронизатор радио Falcon Eyes DMT-4 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Синхронизаторы
  • Синхронизатор радио Falcon Eyes DMT-4 - фото 1
  • Синхронизатор радио Falcon Eyes DMT-4 - фото 2
  • Синхронизатор радио Falcon Eyes DMT-4 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
1 990 руб.  2 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231171
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Синхронизаторы
Габаритные размеры, мм
29х65х19мм
Источник питания
23А (12 В)
Ручной режим вспышки
Да
Синхронизация с накамерными вспышками
Да
Синхронизация со студийными вспышками
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х7х3
Вес, г.
300

Описание товара Синхронизатор радио Falcon Eyes DMT-4

Falcon Eyes DMT-4 – универсальный четырехканальный радиосинхронизатор. Комплектацией предусмотрено наличие приемника и передатчика. Используется для управления фотосъемкой. Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак.

Отзывы о товаре Синхронизатор радио Falcon Eyes DMT-4

Источник: Яндекс Маркет
13.07.2024
Вячеслав

Достоинства:


Комментарий:
Радиосинхранизатор отличный. Яндекс доставка-отстой



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Синхронизаторы
Габаритные размеры, мм
29х65х19мм
Источник питания
23А (12 В)
Ручной режим вспышки
Да
Синхронизация с накамерными вспышками
Да
Синхронизация со студийными вспышками
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes DMT-4 – универсальный четырехканальный радиосинхронизатор. Комплектацией предусмотрено наличие приемника и передатчика. Используется для управления фотосъемкой. Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2024
Вячеслав

Достоинства:


Комментарий:
Радиосинхранизатор отличный. Яндекс доставка-отстой


Синхронизатор радио Falcon Eyes DMT-4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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