Радиосинхронизатор Falcon Eyes RF-AC425R приемник
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Характеристики
Тип товара
Синхронизаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231212
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Синхронизаторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х5
Вес, г.
130
Описание товара Радиосинхронизатор Falcon Eyes RF-AC425R приемник
Falcon Eyes RF-AC425R – приемник (ресивер) для синхронизатора Falcon Eyes RF-AC425, предназначен для подключения дополнительной студийной вспышки. Приемник подключается к любой студийной вспышке с синхроразъемом 3,5/6,35 мм (в комплекте переходник). Работает на частоте 433 МГц и расстоянии до 30 м. Falcon Eyes RF-AC425R поддерживает 4 канала передачи сигнала, которые позволяют объединить вспышки в группы и избежать срабатывания оборудования от передатчиков других фотографов. Приемник работает от сети переменного тока (включается между сетевым кабелем питания и моноблоком).
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Курьерская доставка в Москве
Falcon Eyes RF-AC425R – приемник (ресивер) для синхронизатора Falcon Eyes RF-AC425, предназначен для подключения дополнительной студийной вспышки. Приемник подключается к любой студийной вспышке с синхроразъемом 3,5/6,35 мм (в комплекте переходник). Работает на частоте 433 МГц и расстоянии до 30 м. Falcon Eyes RF-AC425R поддерживает 4 канала передачи сигнала, которые позволяют объединить вспышки в группы и избежать срабатывания оборудования от передатчиков других фотографов. Приемник работает от сети переменного тока (включается между сетевым кабелем питания и моноблоком).
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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