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Радиосинхронизатор Falcon Eyes RF-AC425_23858 купить с доставкой в Москве
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Радиосинхронизатор Falcon Eyes RF-AC425_23858

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Радиосинхронизатор Falcon Eyes RF-AC425_23858 - фото 1
Радиосинхронизатор Falcon Eyes RF-AC425_23858 - фото 2
Радиосинхронизатор Falcon Eyes RF-AC425_23858 - фото 3
Радиосинхронизатор Falcon Eyes RF-AC425_23858 - фото 4
Радиосинхронизатор Falcon Eyes RF-AC425_23858 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Синхронизаторы
  • Радиосинхронизатор Falcon Eyes RF-AC425_23858 - фото 1
  • Радиосинхронизатор Falcon Eyes RF-AC425_23858 - фото 2
  • Радиосинхронизатор Falcon Eyes RF-AC425_23858 - фото 3
  • Радиосинхронизатор Falcon Eyes RF-AC425_23858 - фото 4
  • Радиосинхронизатор Falcon Eyes RF-AC425_23858 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 282775
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Синхронизаторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х5х4
Вес, г.
200

Описание товара Радиосинхронизатор Falcon Eyes RF-AC425_23858

Радиосинхронизатор RF-AC425 предназначен для дистанционного срабатывания студийной вспышки (или нескольких вспышек, при использовании дополнительных приемников RF-AC425R) по радиоканалу. 4 канала передачи сигнала позволяют объединить вспышки в группы и избежать срабатывания оборудования от передатчиков других фотографов. Сигнал передается на частоте 433 МГц, что обеспечивает стабильный сигнал на расстоянии до 30 м. Передатчик совместим практически с любой камерой, снабженной стандартным горячим башмаком или синхроразъемом (соответствующий кабель приобретается отдельно). Приемник подключается к любой студийной вспышке с синхроразъемом 3,5/6,35 мм (в комплекте переходник). На передатчике находится кнопка «Тест», которая позволит проверить настройку каналов синхронизации или сбросить заряд при уменьшении мощности вспышки.

Отзывы о товаре Радиосинхронизатор Falcon Eyes RF-AC425_23858




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Синхронизаторы
Страна производитель
Китай
Описание
Радиосинхронизатор RF-AC425 предназначен для дистанционного срабатывания студийной вспышки (или нескольких вспышек, при использовании дополнительных приемников RF-AC425R) по радиоканалу. 4 канала передачи сигнала позволяют объединить вспышки в группы и избежать срабатывания оборудования от передатчиков других фотографов. Сигнал передается на частоте 433 МГц, что обеспечивает стабильный сигнал на расстоянии до 30 м. Передатчик совместим практически с любой камерой, снабженной стандартным горячим башмаком или синхроразъемом (соответствующий кабель приобретается отдельно). Приемник подключается к любой студийной вспышке с синхроразъемом 3,5/6,35 мм (в комплекте переходник). На передатчике находится кнопка «Тест», которая позволит проверить настройку каналов синхронизации или сбросить заряд при уменьшении мощности вспышки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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