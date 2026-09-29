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Софтбокс Falcon Eyes EB-060 (60*60cm) с переходником для накамерных вспышек купить с доставкой в Москве
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Софтбокс Falcon Eyes EB-060 (60*60cm) с переходником для накамерных вспышек

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Софтбокс Falcon Eyes EB-060 (60*60cm) с переходником для накамерных вспышек - фото 1
Софтбокс Falcon Eyes EB-060 (60*60cm) с переходником для накамерных вспышек - фото 2
Софтбокс Falcon Eyes EB-060 (60*60cm) с переходником для накамерных вспышек - фото 3
Софтбокс Falcon Eyes EB-060 (60*60cm) с переходником для накамерных вспышек - фото 4
Софтбокс Falcon Eyes EB-060 (60*60cm) с переходником для накамерных вспышек - фото 5
Софтбокс Falcon Eyes EB-060 (60*60cm) с переходником для накамерных вспышек - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Байонет
Bowens
  • Софтбокс Falcon Eyes EB-060 (60*60cm) с переходником для накамерных вспышек - фото 1
  • Софтбокс Falcon Eyes EB-060 (60*60cm) с переходником для накамерных вспышек - фото 2
  • Софтбокс Falcon Eyes EB-060 (60*60cm) с переходником для накамерных вспышек - фото 3
  • Софтбокс Falcon Eyes EB-060 (60*60cm) с переходником для накамерных вспышек - фото 4
  • Софтбокс Falcon Eyes EB-060 (60*60cm) с переходником для накамерных вспышек - фото 5
  • Софтбокс Falcon Eyes EB-060 (60*60cm) с переходником для накамерных вспышек - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
4 590 руб.  7 380 руб. 

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4 380 руб. 

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В наличии
Код товара: 231150
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Софтбокс Falcon Eyes EB-060 (60*60cm) с переходником для накамерных вспышек
4 590 руб. -38%
7 380 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Софтбокс
Форма
квадратный
Байонет
Bowens
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х24х10
Вес, кг.
1.2

Описание товара Софтбокс Falcon Eyes EB-060 (60*60cm) с переходником для накамерных вспышек

омпактный быстроскладной софтбокс размером 60х60 см для накамерной вспышки. Предназначен для формирования мягкого рассеянного освещения при портретной, репортажной или предметной съемке. Глубина квадратного софтбокса - 40 см. Благодаря компактным размерам в сложенном состоянии софтбокс будет удобен для применения дома или на выездной съемке. Софтбокс EB-060 состоит из складного отражателя, двух съемных рассеивателей и адаптера для крепления вспышки.

Отзывы о товаре Софтбокс Falcon Eyes EB-060 (60*60cm) с переходником для накамерных вспышек




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Софтбокс
Форма
квадратный
Байонет
Bowens
Страна производитель
Китай
Описание
омпактный быстроскладной софтбокс размером 60х60 см для накамерной вспышки. Предназначен для формирования мягкого рассеянного освещения при портретной, репортажной или предметной съемке. Глубина квадратного софтбокса - 40 см. Благодаря компактным размерам в сложенном состоянии софтбокс будет удобен для применения дома или на выездной съемке. Софтбокс EB-060 состоит из складного отражателя, двух съемных рассеивателей и адаптера для крепления вспышки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Софтбокс Falcon Eyes EB-060 (60*60cm) с переходником для накамерных вспышек - стоимость товара 4590 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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