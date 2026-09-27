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Соты Godox TL-G120 для TL120 купить с доставкой в Москве
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Соты Godox TL-G120 для TL120

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Соты Godox TL-G120 для TL120 - фото 1
Соты Godox TL-G120 для TL120 - фото 2
Соты Godox TL-G120 для TL120 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбоксы
  • Соты Godox TL-G120 для TL120 - фото 1
  • Соты Godox TL-G120 для TL120 - фото 2
  • Соты Godox TL-G120 для TL120 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 615050
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Софтбоксы
Форма
прямоугольник
Габаритные размеры, см
120х6.5х4.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х7
Вес, г.
400

Описание товара Соты Godox TL-G120 для TL120

Соты ограничивают световой поток — делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, что позволяет сделать освещение более контрастным. Размер сот в рабочем виде 122х6.5х4.5 см. Для удобства хранения сотовая насадка складывается в плоскость.

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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Софтбоксы
Форма
прямоугольник
Габаритные размеры, см
120х6.5х4.5
Страна производитель
Китай
Описание
Соты ограничивают световой поток — делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, что позволяет сделать освещение более контрастным. Размер сот в рабочем виде 122х6.5х4.5 см. Для удобства хранения сотовая насадка складывается в плоскость.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Соты Godox TL-G120 для TL120 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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