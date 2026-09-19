Софтбокс Lastolite LL LS3030 Ezybox Pro Strip 25x50см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384490
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Софтбокс
Форма
прямоугольник
Габаритные размеры, см
25х150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х29х3
Вес, кг.
1
Описание товара Софтбокс Lastolite LL LS3030 Ezybox Pro Strip 25x50см
Софтбокс Ezybox Pro Strip имеет уникальный запатентованный актуальный дизайн со сверхбыстрым временем складывания. Ezybox Pro Stripсконструирован вокруг инновационной складной рамы RapidExoframe, постоянно прикрепленной к уникальному фрейму софтбокса Ezybox Pro, который совместим с различными вспышками. Ткань софтбокса также остается прикрепленной к RapidExoframe и просто скользит вдоль конструкции во время складывания, фиксируясь в сложенной и разложенной позициях.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Бренд
Тип товара
Софтбокс
Форма
прямоугольник
Габаритные размеры, см
25х150
Страна производитель
Китай
Софтбокс Ezybox Pro Strip имеет уникальный запатентованный актуальный дизайн со сверхбыстрым временем складывания. Ezybox Pro Stripсконструирован вокруг инновационной складной рамы RapidExoframe, постоянно прикрепленной к уникальному фрейму софтбокса Ezybox Pro, который совместим с различными вспышками. Ткань софтбокса также остается прикрепленной к RapidExoframe и просто скользит вдоль конструкции во время складывания, фиксируясь в сложенной и разложенной позициях.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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