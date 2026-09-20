Софтбокс Godox QR-P90 параболический быстроскладной
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Характеристики
Тип товара
Софтбоксы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 505643
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Софтбоксы
Форма
купол
Габаритные размеры, см
90x90x60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х19х19
Вес, кг.
2.5
Описание товара Софтбокс Godox QR-P90 параболический быстроскладной
Параболический софтбокс Godox QR-P имеет впечатляющую современную конструкцию раскладывания каркаса для быстрой подготовки к съемке и сборки. Универсальный и совместимый с большинством осветителей, софтбокс QR-P обеспечивает стабильное качество света и различные творческие возможности. Доступный в 3 различных размерах, этот быстроскладной и простой в использовании софтбокс станет идеальным помощником при съемке в помещении и на выезде.
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Бренд
Тип товара
Софтбоксы
Форма
купол
Габаритные размеры, см
90x90x60
Страна производитель
Китай
Параболический софтбокс Godox QR-P имеет впечатляющую современную конструкцию раскладывания каркаса для быстрой подготовки к съемке и сборки. Универсальный и совместимый с большинством осветителей, софтбокс QR-P обеспечивает стабильное качество света и различные творческие возможности. Доступный в 3 различных размерах, этот быстроскладной и простой в использовании софтбокс станет идеальным помощником при съемке в помещении и на выезде.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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