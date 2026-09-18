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Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U02 SP032GBUF2U02V1K USB2.0 black купить с доставкой в Москве
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Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U02 SP032GBUF2U02V1K USB2.0 black

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Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U02 SP032GBUF2U02V1K USB2.0 black - фото 1
Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U02 SP032GBUF2U02V1K USB2.0 black - фото 2
Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U02 SP032GBUF2U02V1K USB2.0 black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
  • Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U02 SP032GBUF2U02V1K USB2.0 black - фото 1
  • Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U02 SP032GBUF2U02V1K USB2.0 black - фото 2
  • Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U02 SP032GBUF2U02V1K USB2.0 black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
630 руб.  770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 229499
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х11
Вес, г.
10

Описание товара Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U02 SP032GBUF2U02V1K USB2.0 black

В черном корпусе с текстурой шлифованного металла, накопитель Ultima U02 продемонстрирует всем насколько высоко вы цените изящество и утонченный стиль



Теги товара: 32 Гб

Отзывы о товаре Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U02 SP032GBUF2U02V1K USB2.0 black




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Развернуть
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Описание
В черном корпусе с текстурой шлифованного металла, накопитель Ultima U02 продемонстрирует всем насколько высоко вы цените изящество и утонченный стиль


Теги товара: 32 Гб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U02 SP032GBUF2U02V1K USB2.0 black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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