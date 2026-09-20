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Флешка 32Gb SmartBuy Scout USB 3.1 Black SB032GB3SCK купить с доставкой в Москве
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Флешка 32Gb SmartBuy Scout USB 3.1 Black SB032GB3SCK

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Флешка 32Gb SmartBuy Scout USB 3.1 Black SB032GB3SCK - фото 1
Флешка 32Gb SmartBuy Scout USB 3.1 Black SB032GB3SCK - фото 2
Флешка 32Gb SmartBuy Scout USB 3.1 Black SB032GB3SCK - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка 32Gb SmartBuy Scout USB 3.1 Black SB032GB3SCK - фото 1
  • Флешка 32Gb SmartBuy Scout USB 3.1 Black SB032GB3SCK - фото 2
  • Флешка 32Gb SmartBuy Scout USB 3.1 Black SB032GB3SCK - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
650 руб.  820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654523
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка 32Gb SmartBuy Scout USB 3.1 Black SB032GB3SCK

USB Flash Smartbuy Scout имеет объем 32 ГБ для хранения файлов различных форматов и размеров. Размеры корпуса 54x20x9 мм позволят всегда держать флешку при себе, ведь она поместится даже в небольшой кармашек сумки или рюкзака. Модель Smartbuy Scout облачена в пластиковый корпус с монолитной конструкцией. В комплектацию накопителя данных входит колпачок, который защищает штекер от повреждений при хранении устройства. Благодаря стандарту USB 3.2 Gen1 запись и чтение данных производятся со скоростью до 40 Мбайт/сек и до 100 Мбайт/сек соответственно.

Отзывы о товаре Флешка 32Gb SmartBuy Scout USB 3.1 Black SB032GB3SCK




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Описание
USB Flash Smartbuy Scout имеет объем 32 ГБ для хранения файлов различных форматов и размеров. Размеры корпуса 54x20x9 мм позволят всегда держать флешку при себе, ведь она поместится даже в небольшой кармашек сумки или рюкзака. Модель Smartbuy Scout облачена в пластиковый корпус с монолитной конструкцией. В комплектацию накопителя данных входит колпачок, который защищает штекер от повреждений при хранении устройства. Благодаря стандарту USB 3.2 Gen1 запись и чтение данных производятся со скоростью до 40 Мбайт/сек и до 100 Мбайт/сек соответственно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 32Gb SmartBuy Scout USB 3.1 Black SB032GB3SCK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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