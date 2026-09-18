Флешка Samsung USB 3.1 Flash Drive FIT Plus 256GB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 430 руб.
В наличии
Код товара: 198092
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 430 руб.
- Гарантия производителя: 5 лет
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
10
Описание товара Флешка Samsung USB 3.1 Flash Drive FIT Plus 256GB
Компактное решение увеличения памяти. Вставьте накопитель FIT Plus в разъем и расширьте память своих устройств, после чего накопитель можно оставить в разъеме, чтобы всегда иметь при себе нужные файлы. Это отличный способ легко и быстро получить доступ к нужным файлам. Поддержка версии USB 3.1 означает высокую скорость передачи данных и проверенную надежность накопителей Samsung.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Компактное решение увеличения памяти. Вставьте накопитель FIT Plus в разъем и расширьте память своих устройств, после чего накопитель можно оставить в разъеме, чтобы всегда иметь при себе нужные файлы. Это отличный способ легко и быстро получить доступ к нужным файлам. Поддержка версии USB 3.1 означает высокую скорость передачи данных и проверенную надежность накопителей Samsung.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка Samsung USB 3.1 Flash Drive FIT Plus 256GB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5430 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Флешка Samsung USB 3.1 Flash Drive FIT Plus 256GB