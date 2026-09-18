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Флешка Samsung USB 3.1 Flash Drive FIT Plus 256GB купить с доставкой в Москве
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Флешка Samsung USB 3.1 Flash Drive FIT Plus 256GB

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Флешка Samsung USB 3.1 Flash Drive FIT Plus 256GB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 430 руб. 
Начислим 87 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 198092
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Флешка Samsung USB 3.1 Flash Drive FIT Plus 256GB
5 430 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка Samsung USB 3.1 Flash Drive FIT Plus 256GB

Компактное решение увеличения памяти. Вставьте накопитель FIT Plus в разъем и расширьте память своих устройств, после чего накопитель можно оставить в разъеме, чтобы всегда иметь при себе нужные файлы. Это отличный способ легко и быстро получить доступ к нужным файлам. Поддержка версии USB 3.1 означает высокую скорость передачи данных и проверенную надежность накопителей Samsung.

Отзывы о товаре Флешка Samsung USB 3.1 Flash Drive FIT Plus 256GB




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
Компактное решение увеличения памяти. Вставьте накопитель FIT Plus в разъем и расширьте память своих устройств, после чего накопитель можно оставить в разъеме, чтобы всегда иметь при себе нужные файлы. Это отличный способ легко и быстро получить доступ к нужным файлам. Поддержка версии USB 3.1 означает высокую скорость передачи данных и проверенную надежность накопителей Samsung.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Samsung USB 3.1 Flash Drive FIT Plus 256GB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5430 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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