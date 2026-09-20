Флешка Smartbuy V-Cut 8Gb Silver SB8GBVC-S
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Характеристики
Описание товара Флешка Smartbuy V-Cut 8Gb Silver SB8GBVC-S
Память USB Flash Smartbuy V-Cut [SB8GBVC-S] - надежный накопитель данных, который позволит держать все необходимые файлы и электронные документы под рукой. Благодаря этому миниатюрному устройству пользователь получит доступ к интересующей его информации, хранящейся на нем. Модель представлена в классическом прямоугольном корпусе, весьма удобном в повседневном использовании. Компактный накопитель данных предоставит в распоряжение пользователя целых 8 ГБ свободного объема памяти, которого вполне достаточно для хранения нужных ему файлов. Память USB Flash Smartbuy V-Cut [SB8GBVC-S] оснащена небольшим отверстием для шнурка. С его помощью вы сможете повесить флешку на связку ключей и использовать ее в качестве брелка. Модель имеет стильную серебристую расцветку корпуса, которая придется по вкусу любому пользователю. В устройстве используется интерфейс USB 2.0, совместимый с высокоскоростным стандартом USB 3.0. Метало-пластиковый корпус убережет хрупкую аппаратную часть флешки от различных механических повреждений.
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