Top.Mail.Ru
Флешка Smartbuy V-Cut 8Gb Silver SB8GBVC-S купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка Smartbuy V-Cut 8Gb Silver SB8GBVC-S

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флешка Smartbuy V-Cut 8Gb Silver SB8GBVC-S - фото 1
Флешка Smartbuy V-Cut 8Gb Silver SB8GBVC-S - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка Smartbuy V-Cut 8Gb Silver SB8GBVC-S - фото 1
  • Флешка Smartbuy V-Cut 8Gb Silver SB8GBVC-S - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
400 руб.  540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501751
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
13х8х1
Вес, г.
15

Описание товара Флешка Smartbuy V-Cut 8Gb Silver SB8GBVC-S

Память USB Flash Smartbuy V-Cut [SB8GBVC-S] - надежный накопитель данных, который позволит держать все необходимые файлы и электронные документы под рукой. Благодаря этому миниатюрному устройству пользователь получит доступ к интересующей его информации, хранящейся на нем. Модель представлена в классическом прямоугольном корпусе, весьма удобном в повседневном использовании. Компактный накопитель данных предоставит в распоряжение пользователя целых 8 ГБ свободного объема памяти, которого вполне достаточно для хранения нужных ему файлов. Память USB Flash Smartbuy V-Cut [SB8GBVC-S] оснащена небольшим отверстием для шнурка. С его помощью вы сможете повесить флешку на связку ключей и использовать ее в качестве брелка. Модель имеет стильную серебристую расцветку корпуса, которая придется по вкусу любому пользователю. В устройстве используется интерфейс USB 2.0, совместимый с высокоскоростным стандартом USB 3.0. Метало-пластиковый корпус убережет хрупкую аппаратную часть флешки от различных механических повреждений.

Отзывы о товаре Флешка Smartbuy V-Cut 8Gb Silver SB8GBVC-S




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Описание
Память USB Flash Smartbuy V-Cut [SB8GBVC-S] - надежный накопитель данных, который позволит держать все необходимые файлы и электронные документы под рукой. Благодаря этому миниатюрному устройству пользователь получит доступ к интересующей его информации, хранящейся на нем. Модель представлена в классическом прямоугольном корпусе, весьма удобном в повседневном использовании. Компактный накопитель данных предоставит в распоряжение пользователя целых 8 ГБ свободного объема памяти, которого вполне достаточно для хранения нужных ему файлов. Память USB Flash Smartbuy V-Cut [SB8GBVC-S] оснащена небольшим отверстием для шнурка. С его помощью вы сможете повесить флешку на связку ключей и использовать ее в качестве брелка. Модель имеет стильную серебристую расцветку корпуса, которая придется по вкусу любому пользователю. В устройстве используется интерфейс USB 2.0, совместимый с высокоскоростным стандартом USB 3.0. Метало-пластиковый корпус убережет хрупкую аппаратную часть флешки от различных механических повреждений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Smartbuy V-Cut 8Gb Silver SB8GBVC-S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...