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Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-3U-5A-WG 5A белый купить с доставкой в Москве
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Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-3U-5A-WG 5A белый

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Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-3U-5A-WG 5A белый - фото 1
Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-3U-5A-WG 5A белый - фото 2
Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-3U-5A-WG 5A белый - фото 3
Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-3U-5A-WG 5A белый - фото 4
Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-3U-5A-WG 5A белый - фото 5
Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-3U-5A-WG 5A белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
3
Количество USB-A
3
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-3U-5A-WG 5A белый - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-3U-5A-WG 5A белый - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-3U-5A-WG 5A белый - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-3U-5A-WG 5A белый - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-3U-5A-WG 5A белый - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-3U-5A-WG 5A белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 226713
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
3
Количество USB-A
3
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
75

Описание товара Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-3U-5A-WG 5A белый

Зарядное устройство Digma DGWC-3U-5A-WG мощностью 30 Вт подходит для быстрой зарядки мобильных устройств, таких как смартфоны, планшеты, игровые приставки и т. д.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-3U-5A-WG 5A белый




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
3
Количество USB-A
3
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Выходной ток, A
3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство Digma DGWC-3U-5A-WG мощностью 30 Вт подходит для быстрой зарядки мобильных устройств, таких как смартфоны, планшеты, игровые приставки и т. д.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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