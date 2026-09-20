Беспроводное зарядное устройство Auzer (CD-W102Q-F1B 10Вт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Беспроводное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик, металл
Количество USB выходов
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
10
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
9
Выходной ток, A
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 519269
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Беспроводное зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик, металл
Количество USB выходов
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
10
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
9
Выходной ток, A
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х8х3
Вес, кг.
11.26
Описание товара Беспроводное зарядное устройство Auzer (CD-W102Q-F1B 10Вт
Беспроводное зарядное устройство с выходной мощностью 10 Вт — это удобное и эффективное решение для зарядки ваших устройств. Благодаря поддержке технологии Qi, вы можете просто положить совместимое устройство на зарядную панель, и зарядка начнётся автоматически.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Беспроводное зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик, металл
Количество USB выходов
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
10
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
9
Выходной ток, A
2
Страна производитель
Китай
Беспроводное зарядное устройство с выходной мощностью 10 Вт — это удобное и эффективное решение для зарядки ваших устройств. Благодаря поддержке технологии Qi, вы можете просто положить совместимое устройство на зарядную панель, и зарядка начнётся автоматически.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
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