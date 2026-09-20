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Беспроводное зарядное устройство Auzer (CD-W102Q-F1B 10Вт купить с доставкой в Москве
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Беспроводное зарядное устройство Auzer (CD-W102Q-F1B 10Вт

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Беспроводное зарядное устройство Auzer (CD-W102Q-F1B 10Вт - фото 1
Беспроводное зарядное устройство Auzer (CD-W102Q-F1B 10Вт - фото 2
Беспроводное зарядное устройство Auzer (CD-W102Q-F1B 10Вт - фото 3
Беспроводное зарядное устройство Auzer (CD-W102Q-F1B 10Вт - фото 4
Беспроводное зарядное устройство Auzer (CD-W102Q-F1B 10Вт - фото 5
Беспроводное зарядное устройство Auzer (CD-W102Q-F1B 10Вт - фото 6
Беспроводное зарядное устройство Auzer (CD-W102Q-F1B 10Вт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Беспроводное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик, металл
Количество USB выходов
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
10
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
9
Выходной ток, A
2
  • Беспроводное зарядное устройство Auzer (CD-W102Q-F1B 10Вт - фото 1
  • Беспроводное зарядное устройство Auzer (CD-W102Q-F1B 10Вт - фото 2
  • Беспроводное зарядное устройство Auzer (CD-W102Q-F1B 10Вт - фото 3
  • Беспроводное зарядное устройство Auzer (CD-W102Q-F1B 10Вт - фото 4
  • Беспроводное зарядное устройство Auzer (CD-W102Q-F1B 10Вт - фото 5
  • Беспроводное зарядное устройство Auzer (CD-W102Q-F1B 10Вт - фото 6
  • Беспроводное зарядное устройство Auzer (CD-W102Q-F1B 10Вт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 519269
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Характеристики

Бренд
ACD
Тип товара
Беспроводное зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик, металл
Количество USB выходов
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
10
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
9
Выходной ток, A
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х8х3
Вес, кг.
11.26

Описание товара Беспроводное зарядное устройство Auzer (CD-W102Q-F1B 10Вт

Беспроводное зарядное устройство с выходной мощностью 10 Вт — это удобное и эффективное решение для зарядки ваших устройств. Благодаря поддержке технологии Qi, вы можете просто положить совместимое устройство на зарядную панель, и зарядка начнётся автоматически.

Отзывы о товаре Беспроводное зарядное устройство Auzer (CD-W102Q-F1B 10Вт




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Характеристики
Бренд
ACD
Тип товара
Беспроводное зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик, металл
Количество USB выходов
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
10
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
9
Выходной ток, A
2
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводное зарядное устройство с выходной мощностью 10 Вт — это удобное и эффективное решение для зарядки ваших устройств. Благодаря поддержке технологии Qi, вы можете просто положить совместимое устройство на зарядную панель, и зарядка начнётся автоматически.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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