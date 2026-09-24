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Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-0G) купить с доставкой в Москве
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Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-0G)

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Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-0G) - фото 1
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-0G) - фото 2
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-0G) - фото 3
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-0G) - фото 4
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-0G) - фото 5
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-0G) - фото 6
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-0G) - фото 7
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-0G) - фото 8
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-0G) - фото 9
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-0G) - фото 10
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-0G) - фото 11
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-0G) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик, металл
Длина провода, м
1
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
40
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-0G) - фото 1
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-0G) - фото 2
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-0G) - фото 3
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-0G) - фото 4
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-0G) - фото 5
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-0G) - фото 6
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-0G) - фото 7
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-0G) - фото 8
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-0G) - фото 9
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-0G) - фото 10
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-0G) - фото 11
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-0G) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656237
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик, металл
Длина провода, м
1
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
40
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х4
Вес, г.
78

Описание товара Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-0G)

Автомобильное зарядное устройство Baseus — идеальное решение для быстрой и эффективной зарядки ваших устройств в дороге. Оснащено двумя USB-выходами, что позволяет одновременно заряжать два устройства, обеспечивая максимальное удобство для пользователей и пассажиров. Длина провода составляет 1 метр, что дает достаточно свободы для размещения устройств на комфортном расстоянии. Быстрая зарядка поддерживается, так что ваши устройства будут заряжаться максимально быстро, что особенно важно в долгих поездках или при дефиците времени. Зарядное устройство обеспечивает выходное напряжение до 20 В и силу тока 3 А, что подходит для большинства современных гаджетов. Спроектированное с учетом последних технологий, устройство гарантирует надежность и безопасность, защищая ваши устройства от перегрузки и перегрева. Baseus — это ваш надежный помощник в поддержке связи и развлечений в автомобиле.

Отзывы о товаре Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (TZCCJD-0G)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик, металл
Длина провода, м
1
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
40
Выходное напряжение (мин), В
5
Развернуть
Выходное напряжение (макс), В
20
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Описание
Автомобильное зарядное устройство Baseus — идеальное решение для быстрой и эффективной зарядки ваших устройств в дороге. Оснащено двумя USB-выходами, что позволяет одновременно заряжать два устройства, обеспечивая максимальное удобство для пользователей и пассажиров. Длина провода составляет 1 метр, что дает достаточно свободы для размещения устройств на комфортном расстоянии. Быстрая зарядка поддерживается, так что ваши устройства будут заряжаться максимально быстро, что особенно важно в долгих поездках или при дефиците времени. Зарядное устройство обеспечивает выходное напряжение до 20 В и силу тока 3 А, что подходит для большинства современных гаджетов. Спроектированное с учетом последних технологий, устройство гарантирует надежность и безопасность, защищая ваши устройства от перегрузки и перегрева. Baseus — это ваш надежный помощник в поддержке связи и развлечений в автомобиле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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