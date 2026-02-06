Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 Black (EP-T2510NBEGEU)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710114
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х3
Вес, г.
70
Описание товара Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 Black (EP-T2510NBEGEU)
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 представлено в классическом корпусе со штепсельной вилкой для подключения к розетке 220-240 В. СЗУ действует со стабильным выходным напряжением от 3.3 В и мощностью 25 Вт. Блок питания дополнен системами защитного отключения при перегреве или перегрузке, коротком замыкании и импульсных помехах. Адаптер Samsung EP-T2510 не занимает много места в кармане куртки или сумке. С его помощью вы можете заряжать смартфон и планшет дома и на работе. СЗУ с 1 USB-портом совместим с проводами от разных устройств. Модель дополнена поддержкой технологий GaN и быстрой зарядки.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Сила выходного тока, А
3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 представлено в классическом корпусе со штепсельной вилкой для подключения к розетке 220-240 В. СЗУ действует со стабильным выходным напряжением от 3.3 В и мощностью 25 Вт. Блок питания дополнен системами защитного отключения при перегреве или перегрузке, коротком замыкании и импульсных помехах. Адаптер Samsung EP-T2510 не занимает много места в кармане куртки или сумке. С его помощью вы можете заряжать смартфон и планшет дома и на работе. СЗУ с 1 USB-портом совместим с проводами от разных устройств. Модель дополнена поддержкой технологий GaN и быстрой зарядки.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Достоинства:
Комментарий:
Сомневался (больно дёшево), купил, а это даже оказался оригинал! На Samsung Galaxy S23 пишет \"Очень быстрая зарядка\", а также появилась возможность активации обходной зарядки.
Достоинства:
Комментарий:
зарядка огонь! очень быстро заряжает, посмотрим как долго прослужит
Достоинства:
Комментарий:
Зарядное оригинал. Все очень круто и хорошо заряжает. рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Да вроде, крутое зарядное устройство, только при \"очень быстрой зарядке\" смартфон самсунг довольно сильно греется, может до 50 градусов на ощупь. Не пойму, это так должно быть, или смартфон виноват, или устройство. Задавала вопрос продавцу, уже пару дней как, ответа нет. Может, кто из читателей отзывов подскажет, что делать, и что не так.
Достоинства:
Комментарий:
практически уверен, что оригинал, надеюсь прослужит долго
Достоинства:
Комментарий:
Зарядное устройство работает. Заряжает мой телефон с 0% за 1 час. Не нагревается. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Все пломбы на месте, качественный блок, заряжает как надо, смартфон определяет -очень быстрая зарядка.
Достоинства:
Комментарий:
Беру второй зарядник у этого продавца. Прошлый 1,5 года работает, все супер. Серийный номер совпадает, очень быстрая зарядка. Спасибо большое!
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная зарядное устройство! Качественная, заряжает быстро, удобная, компактная, в комплекте со шнуром!.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию. Оригинальный блок питания. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Ну, не знаю пока. Три зарядки показали 21 мин до полной зарядки. Эта зарядила за те же 21 мин от 87%
Достоинства:
Комментарий:
Для galaxy a16 оригинальная зарядка. Телефон определил как супер быструю зарядку
Достоинства:
Комментарий:
Для Samsung А56 решил взять зарядное устройство на 25Вт с функцией быстрой зарядки, чтобы поберечь аккумулятор нового телефона. Зарядка пришла раньше телефона, поэтому протестировал на смартфонах Samsung S25Ultra и А51, она без проблем заряжает эти смартфоны. Внешне выглядит как игрушечная, по сравнению с зарядкой на 45Вт для S25Ultra.
Достоинства:
Комментарий:
пришел опозданием,упакован в заводскую коробочку. На вид товар оригинал, производство Вьетнам. Быстрая тзарядка работает,адаптер греется совсем мало. товар качественный. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
не показывает, что зарядка быстрая. наверное, за такую цену не оригинал. но по тихоньку заряжаеь
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее. Родное судя по всему. Собрано крепко, заряжает быстро. Купил несколько таких в разное время.
Достоинства:
Комментарий:
Зарядка оригинал, заряжает это СУ также как оригинальная. При подключении на экране появляется: очень быстрая зарядка, по времени заряжается также не больше, не меньше (Предыдущий адаптер у меня такой же был на 25Вт).
Достоинства:
Комментарий:
прошла неделя, пока работает, есть быстрая зарядка
Достоинства:
Комментарий:
Вроде оригинал. показывает супер быструю зарядку на а73
Достоинства:
Комментарий:
классная штука, в комплекте со шнуром! отличное выполнение и быстрая доставка
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает хорошо. Заряжает быстро.На сколько хватит посилтрим
Достоинства:
Комментарий:
Хороший зарядник, до этого брал супруге белый, работает без нариканий, зарежает очень быстро, нагрев не значительный при старте зарядке, потом по мере изминения силы тока ступенчетой зарядке нагрев снижается. Отличный зарядник, все заявленые характеристики полностью совпадают, покупкой доволен товар оригинал, РЕКОМЕНДУЮ ТОВАР ПРОШЁЛ ИСПЫТАНИЕ НА ВСЕ 100%
Достоинства:
Комментарий:
Очень быстрая зарядка. По сравнению с HOCO быстрее, меньше по размеру , но тяжелее.
Достоинства:
Комментарий:
Зарядка судя по всему реально оригинальная, и с проводом, который идет с телефоном в комплекте, заряжает телефон чуть больше чем за час, что есть очень круто. Так что смело берите и не жалейте денежков))
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошее зарядное устройство. Подходит для S 25 и A 52(Samsung).
Достоинства:
Комментарий:
максимально похож на оригинал. на s25 включилась супер быстрая зарядка, часы тоже норм заряжаются.
Достоинства:
Комментарий:
Очень быстро заряжает! Супербыстрая зарядка на s25 работает!
Достоинства:
Комментарий:
Очень был приятно удивлён, на вид оригинал. Заряжает отлично. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
судя по всем признакам, устройство оригинальное. месяц проработал отлично, избыточного нагрева нет,серийный номер на коробке, блоке питания и в QR коде один и тот же
Достоинства:
Комментарий:
Отличная, пока что доволен единственное она очень маленькая!! Учитывайте это при покупке
Достоинства:
Комментарий:
обнозначно зарядка классная (сверхбыстрая - как пишит мой телефон 23 ultra) заряжает 30минут - 60% ! до этого покупал за полтора рубля на 45w оригинальную как уверяли , но там дело было хуже теже 60% - ровно час ! получается эта 25w в два раза быстрее наваливает ) . 100% - рекомендую , зарядка
Достоинства:
Комментарий:
Отличное зарядное устройство. Компактное, зарядка супер быстрая. Прошло полгода с момента покупки работает без нареканий, не нагревается.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично.Телефон самсунг s24 сказал мне высокая скорость зарядки.Я ему доверяю))).
Достоинства:
Комментарий:
Устройство очень компактное и мощное. Удобно брать с собой в дорогу, занимает мало место. Мощное: 25Ват
Достоинства:
Комментарий:
отлично! впервые на самсунге загорелось \"очень быстрая зарядка\" и 2 молнии!)
Достоинства:
Комментарий:
Заряжает. Сделано качествено. Samsung S23 показывает очень быструю зарядку. Оригинал или нет не знаю, смотрите фото.
Достоинства:
Комментарий:
Компактный, оригинал. Надеюсь послужит. Приобретен для s24 FE.
Достоинства:
Комментарий:
Работает всё хорошо. телефон заряжает за час, при оставшейся зарядке в 30%. Покупали две шт для телефонов а55. Рекомендую
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 Black (EP-T2510NBEGEU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 Black (EP-T2510NBEGEU)
Достоинства:
Комментарий:
Сомневался (больно дёшево), купил, а это даже оказался оригинал! На Samsung Galaxy S23 пишет \"Очень быстрая зарядка\", а также появилась возможность активации обходной зарядки.
Достоинства:
Комментарий:
зарядка огонь! очень быстро заряжает, посмотрим как долго прослужит
Достоинства:
Комментарий:
Зарядное оригинал. Все очень круто и хорошо заряжает. рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Да вроде, крутое зарядное устройство, только при \"очень быстрой зарядке\" смартфон самсунг довольно сильно греется, может до 50 градусов на ощупь. Не пойму, это так должно быть, или смартфон виноват, или устройство. Задавала вопрос продавцу, уже пару дней как, ответа нет. Может, кто из читателей отзывов подскажет, что делать, и что не так.
Достоинства:
Комментарий:
практически уверен, что оригинал, надеюсь прослужит долго
Достоинства:
Комментарий:
Зарядное устройство работает. Заряжает мой телефон с 0% за 1 час. Не нагревается. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Все пломбы на месте, качественный блок, заряжает как надо, смартфон определяет -очень быстрая зарядка.
Достоинства:
Комментарий:
Беру второй зарядник у этого продавца. Прошлый 1,5 года работает, все супер. Серийный номер совпадает, очень быстрая зарядка. Спасибо большое!
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная зарядное устройство! Качественная, заряжает быстро, удобная, компактная, в комплекте со шнуром!.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию. Оригинальный блок питания. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Ну, не знаю пока. Три зарядки показали 21 мин до полной зарядки. Эта зарядила за те же 21 мин от 87%
Достоинства:
Комментарий:
Для galaxy a16 оригинальная зарядка. Телефон определил как супер быструю зарядку
Достоинства:
Комментарий:
Для Samsung А56 решил взять зарядное устройство на 25Вт с функцией быстрой зарядки, чтобы поберечь аккумулятор нового телефона. Зарядка пришла раньше телефона, поэтому протестировал на смартфонах Samsung S25Ultra и А51, она без проблем заряжает эти смартфоны. Внешне выглядит как игрушечная, по сравнению с зарядкой на 45Вт для S25Ultra.
Достоинства:
Комментарий:
пришел опозданием,упакован в заводскую коробочку. На вид товар оригинал, производство Вьетнам. Быстрая тзарядка работает,адаптер греется совсем мало. товар качественный. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
не показывает, что зарядка быстрая. наверное, за такую цену не оригинал. но по тихоньку заряжаеь
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее. Родное судя по всему. Собрано крепко, заряжает быстро. Купил несколько таких в разное время.
Достоинства:
Комментарий:
Зарядка оригинал, заряжает это СУ также как оригинальная. При подключении на экране появляется: очень быстрая зарядка, по времени заряжается также не больше, не меньше (Предыдущий адаптер у меня такой же был на 25Вт).
Достоинства:
Комментарий:
прошла неделя, пока работает, есть быстрая зарядка
Достоинства:
Комментарий:
Вроде оригинал. показывает супер быструю зарядку на а73
Достоинства:
Комментарий:
классная штука, в комплекте со шнуром! отличное выполнение и быстрая доставка
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает хорошо. Заряжает быстро.На сколько хватит посилтрим
Достоинства:
Комментарий:
Хороший зарядник, до этого брал супруге белый, работает без нариканий, зарежает очень быстро, нагрев не значительный при старте зарядке, потом по мере изминения силы тока ступенчетой зарядке нагрев снижается. Отличный зарядник, все заявленые характеристики полностью совпадают, покупкой доволен товар оригинал, РЕКОМЕНДУЮ ТОВАР ПРОШЁЛ ИСПЫТАНИЕ НА ВСЕ 100%
Достоинства:
Комментарий:
Очень быстрая зарядка. По сравнению с HOCO быстрее, меньше по размеру , но тяжелее.
Достоинства:
Комментарий:
Зарядка судя по всему реально оригинальная, и с проводом, который идет с телефоном в комплекте, заряжает телефон чуть больше чем за час, что есть очень круто. Так что смело берите и не жалейте денежков))
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошее зарядное устройство. Подходит для S 25 и A 52(Samsung).
Достоинства:
Комментарий:
максимально похож на оригинал. на s25 включилась супер быстрая зарядка, часы тоже норм заряжаются.
Достоинства:
Комментарий:
Очень быстро заряжает! Супербыстрая зарядка на s25 работает!
Достоинства:
Комментарий:
Очень был приятно удивлён, на вид оригинал. Заряжает отлично. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
судя по всем признакам, устройство оригинальное. месяц проработал отлично, избыточного нагрева нет,серийный номер на коробке, блоке питания и в QR коде один и тот же
Достоинства:
Комментарий:
Отличная, пока что доволен единственное она очень маленькая!! Учитывайте это при покупке
Достоинства:
Комментарий:
обнозначно зарядка классная (сверхбыстрая - как пишит мой телефон 23 ultra) заряжает 30минут - 60% ! до этого покупал за полтора рубля на 45w оригинальную как уверяли , но там дело было хуже теже 60% - ровно час ! получается эта 25w в два раза быстрее наваливает ) . 100% - рекомендую , зарядка
Достоинства:
Комментарий:
Отличное зарядное устройство. Компактное, зарядка супер быстрая. Прошло полгода с момента покупки работает без нареканий, не нагревается.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично.Телефон самсунг s24 сказал мне высокая скорость зарядки.Я ему доверяю))).
Достоинства:
Комментарий:
Устройство очень компактное и мощное. Удобно брать с собой в дорогу, занимает мало место. Мощное: 25Ват
Достоинства:
Комментарий:
отлично! впервые на самсунге загорелось \"очень быстрая зарядка\" и 2 молнии!)
Достоинства:
Комментарий:
Заряжает. Сделано качествено. Samsung S23 показывает очень быструю зарядку. Оригинал или нет не знаю, смотрите фото.
Достоинства:
Комментарий:
Компактный, оригинал. Надеюсь послужит. Приобретен для s24 FE.
Достоинства:
Комментарий:
Работает всё хорошо. телефон заряжает за час, при оставшейся зарядке в 30%. Покупали две шт для телефонов а55. Рекомендую