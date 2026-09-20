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Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD239-90645 (90645) купить с доставкой в Москве
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Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD239-90645 (90645)

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Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD239-90645 (90645) - фото 1
Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD239-90645 (90645) - фото 2
Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD239-90645 (90645) - фото 3
Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD239-90645 (90645) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD239-90645 (90645) - фото 1
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD239-90645 (90645) - фото 2
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD239-90645 (90645) - фото 3
  • Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD239-90645 (90645) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655241
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Размеры в упаковке, см
12х8х2
Вес, г.
70

Описание товара Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD239-90645 (90645)

Мощное автомобильное зарядное устройство для быстрой зарядки планшетов и смартфонов, включая продукцию Apple. Ugreen CD239 оснащен двумя выходными разъёмами, один из которых современный USB-C. Присутствует небольшой светодиодный индикатор для простого подключения при недостаточном освещении. Клипсы на пружинах с обеих сторон обеспечивают надежную фиксацию устройства в гнезде прикуривателя, даже при движении по ухабистой дороге. Компактный дизайн не нарушит эстетику салона.

Отзывы о товаре Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD239-90645 (90645)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Описание
Мощное автомобильное зарядное устройство для быстрой зарядки планшетов и смартфонов, включая продукцию Apple. Ugreen CD239 оснащен двумя выходными разъёмами, один из которых современный USB-C. Присутствует небольшой светодиодный индикатор для простого подключения при недостаточном освещении. Клипсы на пружинах с обеих сторон обеспечивают надежную фиксацию устройства в гнезде прикуривателя, даже при движении по ухабистой дороге. Компактный дизайн не нарушит эстетику салона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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