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Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C black (EP-T2510NBEGRU) купить с доставкой в Москве
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Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C black (EP-T2510NBEGRU)

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Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C black (EP-T2510NBEGRU) - фото 1
Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C black (EP-T2510NBEGRU) - фото 2
Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C black (EP-T2510NBEGRU) - фото 3
Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C black (EP-T2510NBEGRU) - фото 4
Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C black (EP-T2510NBEGRU) - фото 5
Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C black (EP-T2510NBEGRU) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
3.3
Выходное напряжение (макс), В
11
  • Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C black (EP-T2510NBEGRU) - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C black (EP-T2510NBEGRU) - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C black (EP-T2510NBEGRU) - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C black (EP-T2510NBEGRU) - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C black (EP-T2510NBEGRU) - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C black (EP-T2510NBEGRU) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
1 030 руб.  2 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650096
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
3.3
Выходное напряжение (макс), В
11
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
50

Описание товара Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C black (EP-T2510NBEGRU)

Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 подходит для подключения к сети 100-240 В. Выходное напряжение 9 В и мощность 25 Вт ускоряют процесс зарядки. Встроенные системы защиты отключают питание при перегреве и перегрузке блока, коротком замыкании и импульсных помехах. Samsung EP-T2510 поддерживает работу по скоростной технологии Power Delivery 3.0. СЗУ стандарта PPS динамически регулирует подачу напряжения для безопасной зарядки. Модель с 1 портом USB Type-C подходит для питания устройств формата GaN.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C black (EP-T2510NBEGRU)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
3.3
Выходное напряжение (макс), В
11
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 подходит для подключения к сети 100-240 В. Выходное напряжение 9 В и мощность 25 Вт ускоряют процесс зарядки. Встроенные системы защиты отключают питание при перегреве и перегрузке блока, коротком замыкании и импульсных помехах. Samsung EP-T2510 поддерживает работу по скоростной технологии Power Delivery 3.0. СЗУ стандарта PPS динамически регулирует подачу напряжения для безопасной зарядки. Модель с 1 портом USB Type-C подходит для питания устройств формата GaN.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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