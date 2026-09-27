Автомобильное зарядное устройство Mango Device Quick Charge 2.0 (silver, 4USB car charger)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 105505
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х3
Вес, г.
50
Описание товара Автомобильное зарядное устройство Mango Device Quick Charge 2.0 (silver, 4USB car charger)
Универсальное автомобильное зарядное устройство Mango Device, подключаемое к бортовой сети автомобиля, с четырьмя USB портами и технологией быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 2.0, сделано из высококачественных материалов, отличающихся высокой устойчивостью к воздействиям внешней среды.
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Универсальное автомобильное зарядное устройство Mango Device, подключаемое к бортовой сети автомобиля, с четырьмя USB портами и технологией быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 2.0, сделано из высококачественных материалов, отличающихся высокой устойчивостью к воздействиям внешней среды.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
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