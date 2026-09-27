Top.Mail.Ru
Автомобильное зарядное устройство Mango Device Quick Charge 2.0 (silver, 4USB car charger) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Автомобильное зарядное устройство Mango Device Quick Charge 2.0 (silver, 4USB car charger)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Автомобильное зарядное устройство Mango Device Quick Charge 2.0 (silver, 4USB car charger)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 105505
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mango
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х3
Вес, г.
50

Описание товара Автомобильное зарядное устройство Mango Device Quick Charge 2.0 (silver, 4USB car charger)

Универсальное автомобильное зарядное устройство Mango Device, подключаемое к бортовой сети автомобиля, с четырьмя USB портами и технологией быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 2.0, сделано из высококачественных материалов, отличающихся высокой устойчивостью к воздействиям внешней среды.

Отзывы о товаре Автомобильное зарядное устройство Mango Device Quick Charge 2.0 (silver, 4USB car charger)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Mango
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальное автомобильное зарядное устройство Mango Device, подключаемое к бортовой сети автомобиля, с четырьмя USB портами и технологией быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 2.0, сделано из высококачественных материалов, отличающихся высокой устойчивостью к воздействиям внешней среды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобильное зарядное устройство Mango Device Quick Charge 2.0 (silver, 4USB car charger) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...