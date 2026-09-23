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Сетевое зарядное устройство Defender EPA-10 (83572) купить с доставкой в Москве
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Сетевое зарядное устройство Defender EPA-10 (83572)

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Сетевое зарядное устройство Defender EPA-10 (83572) - фото 1
Сетевое зарядное устройство Defender EPA-10 (83572) - фото 2
Сетевое зарядное устройство Defender EPA-10 (83572) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
10.5
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
  • Сетевое зарядное устройство Defender EPA-10 (83572) - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Defender EPA-10 (83572) - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Defender EPA-10 (83572) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 467960
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сетевое зарядное устройство Defender EPA-10 (83572)
340 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Разъем подключения
USB
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
10.5
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Выходной ток, A
2.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х2
Вес, г.
120

Описание товара Сетевое зарядное устройство Defender EPA-10 (83572)

Сетевое зарядное устройство Defender EPA-10 в компактном корпусе черного цвета обеспечивает мощность зарядки до 10.5 Вт. Выходной ток ограничен 2.1 А. Модель рассчитана на зарядку батарей смартфонов, планшетных компьютеров и другой портативной техники. В устройстве реализован порт USB Type-A. ЗУ Defender EPA-10 оснащено двухштырьковой вилкой и подключается к розетке без кабеля. Допустимый диапазон входного напряжения – от 110 до 240 В. Поддерживаются 2 вида защиты – от короткого замыкания и перегрузки.



Теги товара: usb

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Defender EPA-10 (83572)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Разъем подключения
USB
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
10.5
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Выходной ток, A
2.1
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое зарядное устройство Defender EPA-10 в компактном корпусе черного цвета обеспечивает мощность зарядки до 10.5 Вт. Выходной ток ограничен 2.1 А. Модель рассчитана на зарядку батарей смартфонов, планшетных компьютеров и другой портативной техники. В устройстве реализован порт USB Type-A. ЗУ Defender EPA-10 оснащено двухштырьковой вилкой и подключается к розетке без кабеля. Допустимый диапазон входного напряжения – от 110 до 240 В. Поддерживаются 2 вида защиты – от короткого замыкания и перегрузки.


Теги товара: usb
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Сетевое зарядное устройство Defender EPA-10 (83572) - по цене 340 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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