Сетевое зарядное устройство Defender EPA-10 (83572)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
10.5
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб.
В наличии
Код товара: 467960
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
340 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Разъем подключения
USB
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
10.5
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Выходной ток, A
2.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х2
Вес, г.
120
Описание товара Сетевое зарядное устройство Defender EPA-10 (83572)
Сетевое зарядное устройство Defender EPA-10 в компактном корпусе черного цвета обеспечивает мощность зарядки до 10.5 Вт. Выходной ток ограничен 2.1 А. Модель рассчитана на зарядку батарей смартфонов, планшетных компьютеров и другой портативной техники. В устройстве реализован порт USB Type-A. ЗУ Defender EPA-10 оснащено двухштырьковой вилкой и подключается к розетке без кабеля. Допустимый диапазон входного напряжения – от 110 до 240 В. Поддерживаются 2 вида защиты – от короткого замыкания и перегрузки.
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Теги товара: usb
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Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Разъем подключения
USB
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
10.5
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Выходной ток, A
2.1
Развернуть
Страна производитель
Китай
Сетевое зарядное устройство Defender EPA-10 в компактном корпусе черного цвета обеспечивает мощность зарядки до 10.5 Вт. Выходной ток ограничен 2.1 А. Модель рассчитана на зарядку батарей смартфонов, планшетных компьютеров и другой портативной техники. В устройстве реализован порт USB Type-A. ЗУ Defender EPA-10 оснащено двухштырьковой вилкой и подключается к розетке без кабеля. Допустимый диапазон входного напряжения – от 110 до 240 В. Поддерживаются 2 вида защиты – от короткого замыкания и перегрузки.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, беспроводные, автомобильные
Теги товара: usb
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, беспроводные, автомобильные
Теги товара: usb
Купить Сетевое зарядное устройство Defender EPA-10 (83572) - по цене 340 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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