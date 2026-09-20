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Сетевое зарядное устройство Digma DGW2C 3A PD универсальное белый (DGW2C0F010WH) купить с доставкой в Москве
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Сетевое зарядное устройство Digma DGW2C 3A PD универсальное белый (DGW2C0F010WH)

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Сетевое зарядное устройство Digma DGW2C 3A PD универсальное белый (DGW2C0F010WH) - фото 1
Сетевое зарядное устройство Digma DGW2C 3A PD универсальное белый (DGW2C0F010WH) - фото 2
Сетевое зарядное устройство Digma DGW2C 3A PD универсальное белый (DGW2C0F010WH) - фото 3
Сетевое зарядное устройство Digma DGW2C 3A PD универсальное белый (DGW2C0F010WH) - фото 4
Сетевое зарядное устройство Digma DGW2C 3A PD универсальное белый (DGW2C0F010WH) - фото 5
Сетевое зарядное устройство Digma DGW2C 3A PD универсальное белый (DGW2C0F010WH) - фото 6
Сетевое зарядное устройство Digma DGW2C 3A PD универсальное белый (DGW2C0F010WH) - фото 7
Сетевое зарядное устройство Digma DGW2C 3A PD универсальное белый (DGW2C0F010WH) - фото 8
Сетевое зарядное устройство Digma DGW2C 3A PD универсальное белый (DGW2C0F010WH) - фото 9
Сетевое зарядное устройство Digma DGW2C 3A PD универсальное белый (DGW2C0F010WH) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW2C 3A PD универсальное белый (DGW2C0F010WH) - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW2C 3A PD универсальное белый (DGW2C0F010WH) - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW2C 3A PD универсальное белый (DGW2C0F010WH) - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW2C 3A PD универсальное белый (DGW2C0F010WH) - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW2C 3A PD универсальное белый (DGW2C0F010WH) - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW2C 3A PD универсальное белый (DGW2C0F010WH) - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW2C 3A PD универсальное белый (DGW2C0F010WH) - фото 7
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW2C 3A PD универсальное белый (DGW2C0F010WH) - фото 8
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW2C 3A PD универсальное белый (DGW2C0F010WH) - фото 9
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW2C 3A PD универсальное белый (DGW2C0F010WH) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 575156
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Разъем подключения
USB Type-C
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
60

Описание товара Сетевое зарядное устройство Digma DGW2C 3A PD универсальное белый (DGW2C0F010WH)

Зарядные устройства для телефонов Digma представляют собой надежное и мощное решение для быстрой и эффективной подзарядки ваших устройств. Это сетевое зарядное устройство выполнено в элегантном черном цвете, что придает ему стильный и современный вид. Зарядное устройство оснащено одним портом USB-C, поддерживающим силу выходного тока до 3 А, что обеспечивает быструю зарядку ваших устройств. Суммарная выходная мощность устройства составляет 20 Вт, что позволяет эффективно заряжать не только смартфоны, но и другие мобильные гаджеты. Благодаря компактным размерам и высокой производительности, зарядное устройство Digma идеально подходит как для использования дома, так и в поездках.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Digma DGW2C 3A PD универсальное белый (DGW2C0F010WH)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Разъем подключения
USB Type-C
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Выходной ток, A
3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядные устройства для телефонов Digma представляют собой надежное и мощное решение для быстрой и эффективной подзарядки ваших устройств. Это сетевое зарядное устройство выполнено в элегантном черном цвете, что придает ему стильный и современный вид. Зарядное устройство оснащено одним портом USB-C, поддерживающим силу выходного тока до 3 А, что обеспечивает быструю зарядку ваших устройств. Суммарная выходная мощность устройства составляет 20 Вт, что позволяет эффективно заряжать не только смартфоны, но и другие мобильные гаджеты. Благодаря компактным размерам и высокой производительности, зарядное устройство Digma идеально подходит как для использования дома, так и в поездках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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