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Сетевое зарядное устройство Qumo Energy light (Charger 0050) PD 20W, 1USB Type-C, черный купить с доставкой в Москве
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Сетевое зарядное устройство Qumo Energy light (Charger 0050) PD 20W, 1USB Type-C, черный

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Сетевое зарядное устройство Qumo Energy light (Charger 0050) PD 20W, 1USB Type-C, черный - фото 1
Сетевое зарядное устройство Qumo Energy light (Charger 0050) PD 20W, 1USB Type-C, черный - фото 2
Сетевое зарядное устройство Qumo Energy light (Charger 0050) PD 20W, 1USB Type-C, черный - фото 3
Сетевое зарядное устройство Qumo Energy light (Charger 0050) PD 20W, 1USB Type-C, черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
  • Сетевое зарядное устройство Qumo Energy light (Charger 0050) PD 20W, 1USB Type-C, черный - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Qumo Energy light (Charger 0050) PD 20W, 1USB Type-C, черный - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Qumo Energy light (Charger 0050) PD 20W, 1USB Type-C, черный - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Qumo Energy light (Charger 0050) PD 20W, 1USB Type-C, черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 519476
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Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х5х4
Вес, г.
50

Описание товара Сетевое зарядное устройство Qumo Energy light (Charger 0050) PD 20W, 1USB Type-C, черный

Ни для кого не секрет, что для обеспечения работоспособности электронной техники требуется электроэнергия. В свою очередь, для подзарядки элементов питания планшетов, смартфонов и других электронных гаджетов используются зарядные устройства. Купить зарядку можно также и сетевую. Представленное вашему вниманию зарядное устройство QUMO Energy light (Charger 0050) позволит вам заряжать свой электронный гаджет быстро и легко. Мощность блока питания девайса составляет 20 Ватт. Устройство просто в использовании, отличается высокой степенью надёжности. Оно абсолютно безопасно в эксплуатации и благодаря достаточно высокой мощности позволяет быстро заряжать элементы питания смартфона или планшета. Зарядное устройство QUMO Energy light (Charger 0050) имеет небольшие размеры и благодаря оригинальному дизайну корпуса гармонично сочетается с любым устройством. Простота конструкции, неприхотливость в использовании, отличные технические характеристики. Всё это QUMO Energy light (Charger 0050)!

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Qumo Energy light (Charger 0050) PD 20W, 1USB Type-C, черный




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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Выходной ток, A
3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Ни для кого не секрет, что для обеспечения работоспособности электронной техники требуется электроэнергия. В свою очередь, для подзарядки элементов питания планшетов, смартфонов и других электронных гаджетов используются зарядные устройства. Купить зарядку можно также и сетевую. Представленное вашему вниманию зарядное устройство QUMO Energy light (Charger 0050) позволит вам заряжать свой электронный гаджет быстро и легко. Мощность блока питания девайса составляет 20 Ватт. Устройство просто в использовании, отличается высокой степенью надёжности. Оно абсолютно безопасно в эксплуатации и благодаря достаточно высокой мощности позволяет быстро заряжать элементы питания смартфона или планшета. Зарядное устройство QUMO Energy light (Charger 0050) имеет небольшие размеры и благодаря оригинальному дизайну корпуса гармонично сочетается с любым устройством. Простота конструкции, неприхотливость в использовании, отличные технические характеристики. Всё это QUMO Energy light (Charger 0050)!
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Доставка
Отзывы


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