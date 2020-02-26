Автомобильное зарядное устройство Mango Device (black, 2.1A с витым кабелем lightning, длина 1,5 м)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 156112
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х3
Вес, г.
50
Описание товара Автомобильное зарядное устройство Mango Device (black, 2.1A с витым кабелем lightning, длина 1,5 м)
Для портативных устройств с разъемом Lightning. Подключается к бортовой сети автомобиля.
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Для портативных устройств с разъемом Lightning. Подключается к бортовой сети автомобиля.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Достоинства:
-
Недостатки:
Минус 1: прослужило пару дней. Ездила на сервис в авто (автомобиль импортный). Мастер доказал, что с прикуривателем авто все в порядке, нужно 1) найти опытным путем подобрать зарядное устройство с более качественного материалами 2) не вытаскивать из прикуривателя постоянно устройство-помогает. Минус 2: зарядное на гибком проводе, но форму не меняет. Растянуть и зафиксировать длину не удастся.
Комментарий:
Не рекомендую.
Автомобильное зарядное устройство Mango Device (black, 2.1A с витым кабелем lightning, длина 1,5 м) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автомобильное зарядное устройство Mango Device (black, 2.1A с витым кабелем lightning, длина 1,5 м)
Достоинства:
-
Недостатки:
Минус 1: прослужило пару дней. Ездила на сервис в авто (автомобиль импортный). Мастер доказал, что с прикуривателем авто все в порядке, нужно 1) найти опытным путем подобрать зарядное устройство с более качественного материалами 2) не вытаскивать из прикуривателя постоянно устройство-помогает. Минус 2: зарядное на гибком проводе, но форму не меняет. Растянуть и зафиксировать длину не удастся.
Комментарий:
Не рекомендую.