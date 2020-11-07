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Насос погружной Metabo TPS 16000 S Combi 0251600000

Артикул: 226525
  • Насос погружной Metabo TPS 16000 S Combi 0251600000 - фото 1
  • Насос погружной Metabo TPS 16000 S Combi 0251600000 - фото 2
  • Насос погружной Metabo TPS 16000 S Combi 0251600000 - фото 3
  • Насос погружной Metabo TPS 16000 S Combi 0251600000 - фото 4
  • Насос погружной Metabo TPS 16000 S Combi 0251600000 - фото 5
  • Насос погружной Metabo TPS 16000 S Combi 0251600000 - фото 6
  • Насос погружной Metabo TPS 16000 S Combi 0251600000 - фото 7
  • Насос погружной Metabo TPS 16000 S Combi 0251600000 - фото 8
Насос погружной Metabo TPS 16000 S Combi 0251600000 - фото 1
Насос погружной Metabo TPS 16000 S Combi 0251600000 - фото 2
Насос погружной Metabo TPS 16000 S Combi 0251600000 - фото 3
Насос погружной Metabo TPS 16000 S Combi 0251600000 - фото 4
Насос погружной Metabo TPS 16000 S Combi 0251600000 - фото 5
Насос погружной Metabo TPS 16000 S Combi 0251600000 - фото 6
Насос погружной Metabo TPS 16000 S Combi 0251600000 - фото 7
Насос погружной Metabo TPS 16000 S Combi 0251600000 - фото 8
9 480 руб. 
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+ 165 КэтКоинов
Артикул: 226525
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMetabo
Тип товара
Тип выключателяпоплавковый
Тип погружного насосадренажный
Глубина погружения под зеркало воды7 м
Диаметр разъема соединения1 дюйм, 1,25 дюйма, 1,5 дюйма
Качество водыгрязная
Максимальный напор9,5 м
Плавный пуск двигателянет
Потребляемая мощность970 Вт
Пропускная способность16 куб. м/час
Размер фильтруемых частиц30 мм
Режущая насадканет
Длина, см25 см
Ширина, см22 см
Высота, см36,5 см
Вес, кг8,7 кг
Погружной насос для чистой и грязной воды Metabo TPS 16000 S Combi -  устройство, которое позволяет выкачивать, перекачивать воду из бассейнов, затопленных сооружений. Используется на даче, на приусадебных участках для полива сада, газона. Небольшой вес и компактность насоса обеспечивают удобство транспортировки.


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Насос погружной Metabo TPS 16000 S Combi 0251600000 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 9480 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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