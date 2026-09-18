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Бинокль Veber Sport БН 12x25 камуфлированный купить с доставкой в Москве
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Бинокль Veber Sport БН 12x25 камуфлированный

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Бинокль Veber Sport БН 12x25 камуфлированный - фото 1
Бинокль Veber Sport БН 12x25 камуфлированный - фото 2
Бинокль Veber Sport БН 12x25 камуфлированный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль Veber Sport БН 12x25 камуфлированный - фото 1
  • Бинокль Veber Sport БН 12x25 камуфлированный - фото 2
  • Бинокль Veber Sport БН 12x25 камуфлированный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 211061
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х6
Вес, г.
300

Описание товара Бинокль Veber Sport БН 12x25 камуфлированный

Бинокль Veber Sport БН 12х25 – удобный, прочный и при этом сверхлегкий. Отлично подойдет для дальних прогулок и путешествий, а также для любителей понаблюдать за пляжными или уличными спортивными соревнованиями. Компактность и малый вес стали возможны благодаря использованию оптической системы типа roof. Все элементы призмы производятся из специального стекла с нанесением многослойного просветления.

Отзывы о товаре Бинокль Veber Sport БН 12x25 камуфлированный




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Veber Sport БН 12х25 – удобный, прочный и при этом сверхлегкий. Отлично подойдет для дальних прогулок и путешествий, а также для любителей понаблюдать за пляжными или уличными спортивными соревнованиями. Компактность и малый вес стали возможны благодаря использованию оптической системы типа roof. Все элементы призмы производятся из специального стекла с нанесением многослойного просветления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бинокль Veber Sport БН 12x25 камуфлированный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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